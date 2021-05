Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm – to nowy duet, który legendarna marka z Mediolanu postanowiła sprezentować kierowcom. Tym samym włoski producent odwołał się do tradycji. Przypominamy, że skrót GTA oznacza "Gran Turismo Alleggerita" i powstał w 1965 roku wraz z Giulią Sprint GTA, specjalną wersją stworzoną na bazie odmiany Sprint GT.

Reklama

Wtedy nadwozie Giulii Sprint GT zastąpiła aluminiowa konstrukcja o masie 745 kg, czyli lżejsza o 205 kg w stosunku do 950 kg wersji cywilnej. Druga modyfikacja objęła silnik 1570 cm3 z dwoma wałkami i podwójnym zapłonem, który w "zwykłej" konfiguracji osiągał moc 115 KM. Inżynierowie Autodelty, oficjalnego zespołu wyścigowego Alfy Romeo, pracowali nad nim aż do osiągnięcia 170 KM. Sukces w zawodach przyszedł błyskawicznie. Od tamtego czasu nazwa GTA weszła do zbiorowej świadomości jako ikona Alfy Romeo i kojarzyła się ze wszystkimi sportowymi samochodami tej stajni.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm w Polsce

Teraz producent z Italii sięga do czasów świetności by uczcić 111. urodziny, bo przecież Alfa Romeo od 1910 roku uwodzi stylem. Nie inaczej jest w przypadku nowych modeli – Giulia GTA i GTAm miażdżą wyglądem i popisują się techniką prosto z Formuły 1, którą dostarczył Sauber Engineering. A pod nazwą Sauber Aerokit kryje się od nowa opracowana aktywna aerodynamika obu modeli, która ma zapewnić docisk do asfaltu. Tę samą funkcję pełnią spoilery progowe i specjalny spojler tylny, który w GTAm można regulować ręcznie w czterech pozycjach (niski-wysoki opór powietrza).

Małym dziełem sztuki inżynierskiej jest wysuwany spoiler przedni (aerosplitter) z ostrzegawczym napisem "FOR RACETRACK USE ONLY NO STEP", ale po włosku brzmi to zdecydowanie ładniej "NON SALIRE SOLO PER USO PISTA". W wersji GTAm można go dodatkowo wydłużyć nawet o 40 mm.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm

Nowy jest także tytanowy centralnie prowadzony układ wydechowy Akrapovic zintegrowany z tylnym dyfuzorem z włókna węglowego oraz 20-calowe alufelgi ze śrubą centralną, które owijają cztery plasterki opon Michelin Pilot Sport Cup 2. Zwiększono rozstaw kół: o 25 mm przednich i o 50 mm tylnych. Zawieszenie to nowa kompozycja sprężyn, amortyzatorów oraz tulei. GTAm wyróżnia powiększony spoiler przedni i tylne skrzydło z włókna węglowego.

Podczas prac w tunelu aerodynamicznym Włosi nie ograniczyli się do aerodynamicznych dodatków. Doszlifowali także podwozie. Giulia GTA i GTAm korzystają ze specjalnego przelotu powietrza pod spodem, który zwiększa docisk tylnych kół do nawierzchni, gwarantując w ten sposób przyczepność przy dużych prędkościach. Szczególnie zastosowane w Giulii GTAm zmiany w nadwoziu pozwalają na wytworzenie trzykrotnie wyższego docisku aerodynamicznego w zestawieniu z Giulią Quadrifoglio. A za techniką i wyzywającą urodą podąża ogromny potencjał tych samochodów…

Reklama

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm, jaki silnik?

Giulia GTA i GTAm zawrócą w głowie osiągami jeszcze bardzie niż najmocniejsza obecnie odmiana Quadrifoglio (510 KM), na której powstały. Inżynierowie Alfy, wzorem kolegów z lat 60., odchudzili konstrukcję z zielonym listkiem koniczyny aż o 100 kg. Tak rekordowe ścięcie masy było możliwe dzięki wykorzystaniu hurtowej ilości włókna węglowego, z którego powstał wał napędowy, maska silnika i dach, zderzak przedni, nadkola przednie i elementy nadkoli tylnych oraz szkielet foteli.

W oknach bocznych i tylnych zastosowano Lexan – żywicę poliwęglanową szeroko stosowaną w świecie sportów motorowych. Efektem tych kombinacji jest masa własna auta równa 1520 kg. A jeśli do tego dodamy skonstruowany z Ferrari aluminiowy benzynowy silnik 2.9 V6 Bi‑Turbo, którego moc zwiększono o 30 KM do 540 KM, to wychodzi doskonały stosunek masy do mocy, wynoszący 2,82 kg/KM. GTA i GTAm szczycą się również najlepszym w swojej klasie stosunkiem mocy do pojemności skokowej, wynoszącym 187 KM/1 litr. Możliwości? Z wykorzystaniem procedury startowej Launch Control sprint do 100 km/h zajmie 3,6 s!

Alfa Romeo Giulia GTAm dla dwóch osób, a jakie osiągi?

W kabinie począwszy od deski rozdzielczej przez panele drzwi, słupki boczne do podsufitki i podłokietnika środkowego pomiędzy przednimi fotelami króluje alcantara. Ten szlachetny materiał nie tylko świetnie wygląda, ale też redukuje odbicia światła od kokpitu oraz innych plastikowych elementów, a użyty na fotelach – działa antypoślizgowo.

Popisem fantazji konstruktorów Alfy jest nowa Giulia GTAm. To limuzyna stworzona specjalnie na tor, ale z homologacją dopuszczającą do ruchu drogowego. W kabinie alcantara panuje jeszcze mocniej, nie ma tam tylnej kanapy i paneli drzwi. Przewidziano za to fabrycznie montowaną klatkę (roll-bar), dwa fotele kubełkowe oraz sześciopunktowe pasy Sabelt. Jak dawniej w świecie wyścigów przy wysiadaniu trzeba pociągnąć za specjalny pasek zamiast klamki tzw. pull loops.

Alfa Romeo Giulia GTA i jej ekstremalna wersja, Giulia GTAm, zostaną wyprodukowane w limitowanej edycji 500 sztuk. Każdy samochód dostanie tabliczkę z numerem i specjalny certyfikat. Dzięki temu już za życia auta staną się kolekcjonerską gratką, podobnie jak ich słynny prekursor z 1965 roku.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm, jakie ceny w Polsce?

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm kosztuje w Polsce odpowiednio od 158 000 i 163 500 euro netto. Po doliczeniu 23 proc. podatku VAT i przeliczeniu po kursie euro 4,54 zł wychodzi, że GTA to wydatek brutto przynajmniej 882 tys. zł, a GTAm – od 913 tys. zł. Dla porównania Alfa Giulia Quadrifoglio (510 KM) to ledwie 404 tys. zł.

Z kolei na Porsche 911 GT3 (510 KM, 3,4 s do setki) trzeba mieć przynajmniej 865 tys. zł, za 911 Turbo życzą sobie 936 tys. zł (0-100 km/h w 2,8 s, 580 KM).

I żeby Porsche nie zadzierało nosa, to wystarczy przypomnieć, że Giulia Quadrifoglio w 2016 roku na torze Nurburgring okazała się szybsza niż np. 911 GT3 RS. Do Alfy wskoczył wtedy Fabio Francia, zawodowo ujeżdżający Maserati. Pikanterii całej sytuacji dodawał jego strój - był ubrany w jeansy i koszulkę, jakby wybierał się na popołudniową przejażdżkę. Wcisnął gaz i Giulia ustanowiła nowy rekord o 7 sekund lepszy od "poprzedniej życiówki" – 7 minut 32 sekundy.

Pięć aut sprzedanych w ciemno, zaliczka 50 tysięcy euro

Drogo? Nie dla wszystkich. Dziennik.pl ustalił, że już pięciu tajemniczych klientów wpłaciło po 50 tys. euro zaliczki (ok. 227 tys. zł) na najnowsze dziecko Alfy Romeo. Każdy swoją sztukę GTA lub GTAm odbierze w połowie roku. Oni też otrzymają pakiet powitalny, zawierający kask Bell w kolorze nadwozia GTA, zestaw ciuchów Alpinestars (kombinezon, rękawce i buty) oraz spersonalizowany pokrowiec na samochód Goodwool. Oprócz sprzętu przewidziano także kurs bezpiecznej jazdy przygotowany przez Alfa Romeo Driving Academy. Mamma Mia!