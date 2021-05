Suzuki Boxing Night zostanie rozegrana już szósty raz. Tym razem w ringu zmierzą się zawodnicy pięściarskich reprezentacji Polski i Mołdawii. A gong przed wielkim show zabrzmi już czwarty raz z rzędu na deskach sceny w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Reklama

Trener reprezentacji Polski Walery Korniłow do pojedynków wystawi głównie tych pięściarzy, których można było oglądać podczas poprzednich gali Suzuki Boxing Night. Ciekawą walką może okazać się starcie w kategorii 69 kg – do gry wraca Mateusz Polski, którego uziemiły kłopoty zdrowotny i kontuzje. Zawodnik KSW Róża Karlino to brązowy medalista igrzysk europejskich i mistrzostw Europy, dwukrotny mistrz Polski, czterokrotny młodzieżowy mistrz Polski.

Na lubelskim ringu jego przeciwnikiem będzie jeden z najbardziej znanych bokserów mołdawskich Wasyli Biełous, brązowy medalista mistrzostw Europy 2017 i mistrzostw Unii Europejskiej 2014, uczestnik mistrzostw świata i Europy, rywalizował także w lidze World Series of Boxing. W historii mołdawskiego boksu wymienia się go w jednym rzędzie z takimi zawodnikami jak Wiaczesław Gojan (brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, były Mistrz i Wicemistrz Europy), czy Witalij Grusac (brązowy medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney).

Mateusz Polski wraca na ring Suzuki Boxing Night

Podczas piątkowej gali Suzuki Boxing Night VI – Polska vs Mołdawia dojdzie do walk pomiędzy zawodnikami w następujących kategoriach wagowych:

kat. 69 kg Bartłomiej Przybyła - Dominik Kida

kat. 57 kg Jarosław Iwanow - Dmitri Werchoweczi

kat. 63 kg Damian Durkacz - Egor Bejenaru

kat. 69 kg: Bartłomiej Przybyła - Dominik Kida; Mateusz Polski - Wasyli Biełous ; Filip Wąchała - Davron Bozorow

; Filip Wąchała - Davron Bozorow kat. 75 kg Bartosz Gołębiewski - Vlad Gavriliuc

kat. 81 kg Daniel Adamiec - Martin Bucataru

kat. 91 kg Mateusz Bereźnicki - Andrej Zaplitini

Oskar Safaryan - Ion Puiu

Karol Krupienik - Aleksiej Cavatin

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP Sport. Start o godzinie 18:50.