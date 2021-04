Apteczka samochodowa dziś nie wchodzi w skład wymaganego wyposażenia prywatnego auta osobowego. Wkrótce może się to jednak zmienić. Poseł Aleksander Miszalski z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej napisał już w tej sprawie do szefa resortu infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Parlamentarzysta chce wprowadzenia nowych przepisów, które zobowiązałby kierowców do posiadania w pojazdach odpowiednio wyposażonych apteczek. Dlaczego?

Reklama

Miszalski zauważa, że nieudzielenie pomocy człowiekowi, któremu grozi utrata życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w sytuacji, kiedy możliwe jest jej udzielenie podlega karze. Przy czym orzecznictwo i literatura prawnicza stoją na stanowisku, że koniecznym do wypełnienia obowiązku udzielenia pomocy w jego minimalnym zakresie jest jedynie wezwanie służb ratunkowych. – Jednak zważywszy na fakt, że każdy kierowca w ramach kursu na prawo jazdy obowiązkowo przechodzi także szkolenie z pierwszej pomocy, zasadnym wydaje się uznać, że kierowcy w praktyce byliby gotowi do udzielenia pomocy przynajmniej w zakresie niezbędnym dla utrzymania czynności życiowych do czasu przybycia służb ratunkowych – zauważył poseł.

Kiedy apteczka obowiązkowa w samochodzie?

Jego zdaniem, aby mogli to zrobić w sposób nie zagrażający ich życiu lub zdrowiu, muszą być wyposażeni w podstawowy sprzęt medyczny, taki jak rękawiczki gumowe czy maseczka służąca do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

– Można dojść do konstatacji, że zaliczenie apteczki w poczet niezbędnego wyposażenia samochodu osobowego w sposób oczywisty wpłynęłoby na poczucie bezpieczeństwa kierowców postawionych w sytuacji konieczności podjęcia działań ratunkowych – wskazał Miszalski. Co w jego ocenie mogłoby przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa ofiar wypadków w ruchu drogowym. Do tego pieszy, który byłby świadkiem wypadku miałby gwarancję, że zatrzymując dowolny samochód, znajdzie w nim przedmioty niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym.

Stąd poseł dopytuje też oba ministerstwa o liczbę osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, które zmarły na skutek nieudzielenia pomocy medycznej na czas. Chce też wiedzieć, czy resorty pracują nad przepisami umożliwiającymi wprowadzenie apteczki na listę obowiązkowego wyposażenia w każdym aucie.

Co o wprowadzeniu obowiązkowej apteczki sądzi policja?

– Apteczka samochodowa jako element wyposażenia obowiązkowego w każdym aucie to pomysł godny rozważenia – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Warto apteczkę posiadać i większość kierowców wozi ją w aucie. Nie ze względu na obowiązek prawny, ale dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów – wskazał.

Apteczka i obowiązkowe wyposażenie samochodu

– Zgodnie z obecnie obowiązującymi dziś przepisami w Polsce, apteczka nie należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu prywatnego. Obowiązkowe wyposażenie auta wskazuje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Każdy samochód powinien być wyposażony w gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji – wyliczył policjant.

Za brak lub nieprawidłowy przewóz, czy użytkowanie obowiązkowych elementów wyposażenia samochodu grozi mandat.

– W niektórych pojazdach apteczka jest jednak już dziś obowiązkowa – zauważył policjant.

W myśl obecnych przepisów apteczka obowiązkowo powinna znajdować się w pojazdach takich jak:

autobus;

taksówka;

samochód ciężarowy przewożący osoby;

pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania.

Reklama

W jakich krajach apteczka samochodowa jest obowiązkowa?

Policjant przypomniał też, że posiadanie apteczki w samochodzie jest obowiązkowe w: Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Chorwacji, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Czechach, Francji, na Litwie oraz Słowacji.

– Dlatego przed każdym wyjazdem warto sprawdzić, czy kraj do którego się wybieramy nie wymaga posiadania apteczki. A najlepiej po prostu mieć ją zawsze w samochodzie – skwitował przedstawiciel KGP.