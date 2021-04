Hubert Hurkacz i McLaren 720S to para, którą można spotkać na ulicach Wrocławia. Jak to się stało, że polski tenisista wsiadł za kierownicę takiego samochodu?

– Kto w Polsce może się lepiej kojarzyć z supersamochodami McLaren, niż najlepszy polski tenisista, który posyła przeciwnikom piłki z prędkością nawet 240 km/h? Hubert Hurkacz nie jest ambasadorem McLaren Warszawa, ale naszym przyjacielem i entuzjastą brytyjskiej marki. Szczególnie modelu 720S, który dostarczyliśmy mu w Warszawie po raz pierwszy niemal 2 lata temu wówczas w wersji Spider – powiedziała Magda Konstantynowicz z Auto Fus Group.

– Teraz, gdy Hubert w rodzinnym Wrocławiu trenuje do kolejnego turnieju, przygotowaliśmy mu niespodziankę wspólnie z @stor9_ agencją sportowca w Polsce i z ogromnym zaangażowaniem całej rodziny, trenera oraz wsparciem McLaren Automotive – wyjaśniła. – Był zaskoczony, kiedy zobaczył czekające na niego 720S Coupe pod kortem, do którego właśnie szedł na trening – skwitowała.

McLaren 720S. Cena w Polsce?

McLaren 720S to maszyna brytyjskiej stajni, którą napędza turbodoładowany silnik 4.0 V8 o mocy 720 KM (770 Nm). Auto z takim sercem od 0 do 100 km/h przyspiesza w 2,9 s. Sprint do 200 km/h to ledwie 7,8 s. Hamowanie z prędkości 100 km/h trwa 2,8 s, a auto w tym czasie pokona ok. 30 m. Cena? Przynajmniej 1,5 mln zł.

Hubert Hurkacz najlepszy polski tenisista

Hubert Hurkacz utrzymał 16., najwyższe w karierze miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP. Liderem jest Serb Novak Djokovic, a na drugą pozycję awansował Hiszpan Rafael Nadal, triumfator turniej ATP w Barcelonie. Na trzecią lokatę spadł Rosjanin Daniił Miedwiediew.