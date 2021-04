Ford Mustang Mach 1 pierwszej generacji zadebiutował w 1969 roku. Powstał dzięki podrasowaniu Mustanga GT, nazwą nawiązywał do kojarzonej z samolotami ponaddźwiękowymi liczby Macha. Dysponował mocniejszymi silnikami V8, wyczynowym zawieszeniem i możliwościami personalizacji stylistycznej. Ustanowił 295 rekordów prędkości i wytrzymałości na słonym jeziorze w Bonneville. A zespoły wyścigowe startujące tym modelem zdobyły mistrzostwo w klasyfikacji producentów amerykańskiego klubu SCCA w 1969 i 1970 roku. Nowe lub aktualizowane wersje Mach 1 pojawiały się w latach 1971, 1974 i w 2003 roku. Od 1969 roku na świat przyszło ponad 300 tys. sztuk Mustanga Mach 1. A teraz Ford po 17 latach przerwy wprowadza Mustanga Mach 1 najnowszej generacji. Jednak model o numerze VIN 001 nie trafił do salonu dilerskiego, a na aukcję firmy Barrett-Jackson.

Reklama

Licytowany w Scottsdale Mustang Mach 1 o numerze VIN 001 pod karoserią w kolorze Fighter Jet Grey skrywa 5-litrowy silnik Coyote V8 o mocy 460 KM i 6-biegową manualną skrzynię Tremec. Samochód został wyposażony w pakiet obejmujący m.in. 19-calowe alufelgi, opony Michelin Pilot Sport Cup 2 czy tylny spojler z klapą Gurneya. Do tego, ten konkretny egzemplarz wyróżniają pomarańczowe akcenty oraz znaczki edycji specjalnej, którą Ford świętuje 50-lecie Mach 1.

Wyjątkowy Mustang Mach 1 został sprzedany za 500 tys. dolarów, czyli ok. 1,9 mln zł. Pieniądze w całości trafią na konto Juvenile Diabetes Research Foundation – organizacji non-profit, która wspiera badania nad leczeniem i profilaktyką cukrzycy typu 1. Do tej pory ta fundacja na badania w tym obszarze wydała ponad 2 mld dolarów. Przekazana z aukcji suma dołączy do ponad 65 mln dolarów, jakie Ford przekazał fundacji w czasie 38-letniej współpracy.

Z kolei Ford Bronco w dwudrzwiowym nadwoziu także z numerem VIN 001 został zlicytowany za 1,075 mln dolarów, czyli ponad 4 mln zł!

W Polsce Mustang Mach 1 kosztuje od 283 710 zł (10-biegowy automat to dodatkowo 10 tys. zł). Seryjne wyposażenie obejmuje m.in. w 19-calowe alufelgi w unikalnym wzorze Mach 1, skórzaną tapicerkę, aktywny układ wydechowy z 4 końcówkami w stylizacji Mach 1, przedni oraz tylny zderzak z dyfuzorem w stylizacji Mach 1 czy też system nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3.2 z kolorowym 8-calowym wyświetlaczem dotykowym. Z lity opcji można wybrać pakiet stylizacyjny Mach 1, który obejmuje dedykowaną częściowo skórzaną tapicerkę, pomarańczowe zaciski hamulcowe oraz pasy na masce oraz bokach nadwozia.