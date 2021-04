Fiat Tipo to najpopularniejszy model włoskiej marki w Polsce. Odpowiada za 70 proc. sprzedaży firmy. Od debiutu w 2016 roku cieszy się powodzeniem nie tylko wśród kupujących auta kompaktowe, ale też dzięki cenie przekonał do siebie wiele osób spoglądających na tańsze modele z segmentu B. Pod koniec 2020 roku zadebiutował Tipo po modernizacji i razem na rynek wjechała wersja uterenowiona Cross, która jak się okazuje stanowi już ponad 40 proc. sprzedaży tego modelu. A teraz rodzinę powiększa nowy zawodnik - Tipo City Sport. Auto można już zamawiać. Czego powinni spodziewać się polscy kierowcy?

Fiat Tipo City Sport ma styl

Fiat Tipo City Sport jest dostępny jako hatchback i kombi. W szarym lakierze Metropoli na 18-calowych alufelgach z diamentowym szlifem, lśniącym czernią grillem i czarnymi dodatkami wygląda szpanersko. Światła Full LED (przód/tył) to standard.

Na pokładzie czarna podsufitka i wirtualny 7-calowy kokpit zamiast analogowych zegarów. System multimedialny UConnect 5 z 10,25-calowym ekranem dotykowym umożliwia bezprzewodowe korzystanie z funkcji Apple CarPlay lub Android Auto. Standard to także z systemem Keyless Entry/Go. Pakiet systemów wspomagających kierowcę obejmuje m.in. asystenta świateł drogowych, który podczas jazdy nocą automatycznie włącza "długie", jeśli z naprzeciwka nie nadjeżdża żaden pojazd.

Dwa silniki do wyboru. Cena

Fiat do Tipo City Sport przewidział dwa silniki – benzynowy i wysokoprężny. Pierwszy to nowa trzycylindrowa jednostka 1.0 Turbo o mocy 100 KM (190 Nm). Aluminiowa konstrukcja powstaje w Polsce (FCA Power Train w Bielsku-Białej) i wyposażoną ją w bezpośredni wtrysk paliwa, układ Multiair III (zoptymalizowane elektrohydrauliczne sterowanie zaworami) i filtr cząstek stałych. Fani diesla mają do wyboru 1.6 Multijet/130 KM.

Cena? W Polsce Fiat Tipo City Sport kosztuje od 86 200 zł za model z turbobenzynowym silnikiem 1.0/100 KM.

Fiat Tipo City Sport 1.0 Turbo/100 KM 1.6 Multijet/130 KM hatchback 86 200 zł 98 200 zł kombi 92 200 zł 104 200 zł