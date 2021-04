Rozpatrując senackie poprawki do tzw. pakietu akcyzowego Sejm zdecydował o odrzuceniu większości z nich, jednak wbrew rekomendacji komisji finansów publicznych i stanowisku resortu finansów, zdecydował o przyjęciu kilku wniosków, w tym poprawki dotyczącej kamperów. Do skutków wprowadzonych do ustawy poprawek odniosło się Ministerstwo Finansów.

Reklama

– Proponowane przez MF zmiany do ustawy miały na celu uszczelnienie rynku, a nie wprowadzenie dodatkowego podatku. Zmiany mają rozwiązać problem unikania i omijania opodatkowania samochodów osobowych. Sposobem ominięcia podatku było sprowadzanie samochodu ciężarowego, rejestrowanie go w swojej kategorii, a następnie przerobienie na samochód osobowy np. na kamper – wyjaśnił resort finansów.

Wyjaśniono, że senacka poprawka przesuwa termin powstania obowiązku podatkowego w akcyzie dla samochodów kempingowych wyprodukowanych na bazie zarejestrowanych w kraju innych niż osobowe pojazdów np. samochodów ciężarowych - z 1 lipca 2021 r. na 1 lipca 2022 r.

Według ministerstwa przyjęcie tej poprawki powoduje m.in. przesunięcie złożenia deklaracji oraz obliczenia i zapłaty akcyzy. – Na przykład podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. 20 samochodów kempingowych na bazie zarejestrowanych w kraju samochodów ciężarowych, do 15 lipca 2022 r. musi złożyć deklarację od tych 20 samochodów, a następnie zapłacić do 31 lipca 2022 r. od nich akcyzę. Wskutek tego będzie musiał zapłacić jednorazowo znaczną kwotę podatku – wyjaśniło MF.

W ocenie MF zmiana powoduje też konieczność stosowania przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla tych samochodów ich średniej wartości rynkowej z 1 lipca 2022 r., a nie z dnia ich wyprodukowania bądź przerobienia. Przykładowo podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. samochód kempingowy na bazie zarejestrowanego w kraju samochodu ciężarowego, w składanej deklaracji musi wskazać wartość tego samochodu na 1 lipca 2022 r.

– Gdy samochód zmienił właściciela, podatnik może mieć trudności z oszacowaniem wartości samochodu, którego już nie posiada – zauważa MF.

Inny skutek senackiej poprawki to – zdaniem MF – zapłata podatku akcyzowego w niższej lub wyższej wysokości, z uwagi na niższą bądź wyższą wartość samochodu przyjętą do ustalenia podstawy opodatkowania niż ta, która byłaby przyjęta w okresie faktycznego dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu.

Ministerstwo podaje przykład podmiotu, który między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. wyprodukował samochód kempingowy na bazie zarejestrowanego w kraju samochodu ciężarowego. W składanej deklaracji podmiot ten wskazuje zmniejszoną wartość tego samochodu uwzględniając jego zużycie, ewentualne awarie czy uszkodzenia, bądź wartość zwiększoną, gdy wzrosła ona w efekcie np. zamontowania dodatkowego wyposażenia.

Zdaniem ministerstwa poprawka umożliwia zarejestrowanie samochodów kempingowych w oparciu o dotychczasowe przepisy prawa o ruchu drogowych, tj. bez przedstawiania organom rejestracyjnym dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Tym samym podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. samochód kempingowy na bazie zarejestrowanego w kraju samochodu ciężarowego do 30 czerwca 2022 r. rejestruje go bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

– Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że w ramach kolejnych projektów legislacyjnych wróci do prac nad wspomnianymi przepisami – informuje MF.

Jak tłumaczył na Twitterze po głosowaniu w Sejmie poseł KO Mirosław Suchoń, z korzyścią dla przedsiębiorców obroniono kampery przed znaczącym wzrostem opodatkowania.

Według MF rozwiązania zawarte w pakiecie akcyzowym mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Przewidziano, że od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych. Mają też utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Ponadto, nowela przewiduje uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.