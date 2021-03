Niezależna firma doradcza Brand Finance, istniejąca od 1996 roku, opublikowała nowy raport pod tytułem "Brand Finance Global 500 2021", czyli zestawienie 500 najbardziej wartościowych marek. Ranking powstał po analizie sytuacji 5 tys. światowych firm.

Na szczycie ogólnego zestawienia znalazło się Apple – wartość tej marki wyniosła 263 mld dolarów (to wzrost o 87 proc.). Dzięki temu firma kierowana przez Tima Cooka zdetronizowała dotychczasowego króla: Amazon, czyli największy na świecie sklep internetowy, z kwotą 254 mld dol. spadł na 2. lokatę. Google zamyka podium – wartość giganta oceniono na 191 mld dolarów. Microsoft jest czwarty w szeregu – wartość oceniono na 140 mld dolarów.

Toyota najwyżej, Tesla najszybciej

Najwyżej sklasyfikowaną marką motoryzacyjną jest Toyota. Japońska firma zajęła 1. miejsce w Automotive Industry 2021 Ranking firmy Brand Finance. A jej wartość wyceniono na prawie 59,5 mld dolarów, to o 1,4 mld zielonych więcej niż w roku 2020. W rankingu wszystkich światowych marek Brand Finance Global 500 2021 Toyota zajęła 12. miejsce awansując o 15 oczek.

– Toyota osiąga ponadprzeciętne wyniki w trudnych warunkach, przyczyniając się do stabilizacji japońskiej branży motoryzacyjnej w czasie pandemii – powiedział Alex Haigh, dyrektor ds. oceny wartości w Brand Finance. – Marka jest obecna na rynku od 75 lat, ewoluując od małej lokalnej firmy, założonej przez producenta automatycznego krosna, do globalnego lidera branży motoryzacyjnej i jednej z najbardziej cenionych i szanowanych marek na świecie, która swoją pozycję opiera na zaufaniu i niezawodności. Pierwsze miejsce w rankingu Brand Finance to nie przypadek. Wysokiej jakości architektura TNGA, ciągła kreatywność oraz innowacyjność stanowią fundament rozwoju Toyoty – ocenił.

Eksperci podkreślają, że wśród firm motoryzacyjnych zestawionych w rankingu najszybciej rozwija się Tesla, która w porównaniu do 2020 roku wystrzeliła o 158 proc. do wartości 32 mld dolarów. Analitycy zauważają jednocześnie, że największą siłą firmy Elona Muska są innowacje technologiczne.

– Kapitalizacja rynkowa Tesli wzrosła w ciągu ostatniego roku o 500 mld dolarów, co daje jej wartość równą sumie dziewięciu największych producentów samochodów na świecie – podliczają badacze. – Podczas gdy Tesla wyprzedza tłumy, był to trudny rok dla większości tradycyjnych marek samochodów w rankingu Brand Finance Global 500 2021, ponieważ cztery na pięć straciło na wartości lub uległo stagnacji – wskazują.

Mercedes z rekordową stratą

Mercedes, który jeszcze w zeszłym roku był najcenniejszą marka w branży, odnotował największy spadek wartości wśród wszystkich producentów samochodów w rankingu (-10 proc. do 58,2 mld dolarów). W ocenie analityków niemiecka marka nie potrafiła zachęcić kierowców do swoich aut elektrycznych. Wynikom sprzedaży producenta ze Stuttgartu zaszkodziła też pandemia COVID-19. W efekcie Mercedes spadł na drugie miejsce za Toyotą.

Eksperci Brand Finance wskazują, że Renault (spadek o 10 proc. do 9,9 mld dolarów) i Nissan (-9 proc. do 16,2 mld dolarów) także odnotowały jedne z największych spadków w branży. – Zyski Nissana spadły o 33 proc. do najniższego poziomu od 2009 r., Przez co japońska marka samochodów jest praktycznie nierentowna – skwitowali eksperci.

Wartość marek motoryzacyjnych wg Brand Finance

Miejsce w rankingu 2021 Firma Wartość marki w 2021 (mld USD) Wartość marki w 2020 (mld USD) 1. (awans z 2) Toyota 59,479 58,076 2. (spadek z 1) Mercedes 58,225 65,041 3. Volkswagen 47,020 44,897 4. BMW 40,447 40,483 5. Porsche 34,326 33,911 6. (awans z 12) Tesla 31,986 12,416 7. (spadek z 6) Honda 31,366 33,102 8. (spadek z 7) Ford 22,676 18,515 9. (awans z 10) Volvo 17,750 16,914 10. (spadek z 9) Audi 17,187 16,973