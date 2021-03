SEAT odkrył karty na najbliższą przyszłość. Hiszpański producent ogłosił, że już trwają prace nad nowym miejskim samochodem elektrycznym, który gabarytami będzie zbliżony do 4-metrowego modelu Arona. Czyli firma należąca do VW chce nawiązać walkę z takimi autami jak Opel Mokka-e czy Peugeot e-2008. Podczas prezentacji planów Wayne Griffths, szef SEAT-a ujawnił nawet zarys sylwetki nowicjusza. Auto na rynku pojawi się w 2025 roku i zadebiutuje z ceną na poziomie 20-25 tys. euro. (od ok. 92 tys. zł).

CUPRA Born w drugiej połowie 2021 roku

Wcześniej, bo jeszcze w drugiej połowie 2021 roku do sprzedaży wejdzie CUPRA Born, czyli bliźniak Volkswagena ID.3. Pierwszy produkcyjny, w pełni elektryczny model marki należącej do SEAT-a rozpędzi się do 50 km/h w 2,9 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 82 kWh, zapewni zasięg do 500 km. Funkcja szybkiego ładowania oznacza, że Born skumuluje energię potrzebną do pokonania 260 km w 30 minut.

CUPRA Tavascan jedzie do produkcji

Hiszpanie potwierdzili też, że kolejnym elektrycznym modelem będzie CUPRA Tavascan. A to oznacza, że spektakularny prototyp z 2019 roku trafi do produkcji seryjnej.

– Nasz sen się spełni: CUPRA Tavascan stanie się rzeczywistością. Model oparty na platformie MEB Grupy Volkswagen zostanie zaprojektowany i opracowany w Barcelonie, a na rynek trafi w 2024 roku – zapowiedział Griffths.

Nazwa nie jest przypadkowa – Tavascan pochodzi od wioski położonej w Pirenejach. Nowy SUV będzie bliźniaczą konstrukcją do Volkswagena ID.4 . A to może oznaczać ładniejszą, bardziej agresywną stylizację, szybkie ładowanie, napęd 4x4 realizowany przez dwa silniki (jeden na przedniej osi, a drugi z tyłu) i zasięg na poziomie 520 km.