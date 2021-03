Volvo poszło po rozum do głowy. Szwedzki producent właśnie ogłosił, że jego samochody elektryczne (BEV) będą sprzedawane wyłącznie z całorocznymi oponami Recharge. Powód? Zdaniem inżynierów nowe ogumienie ma niższe opory toczenia niż zimówki, na których wiele aut w naszym rejonie pokonuje połowę przebiegu. Volvo utrzymuje, że są to pierwsze na świecie uniwersalne opony o tak niskich oporach toczenia (klasa A). W przypadku aut elektrycznych ten parametr może wydłużyć dystans przejeżdżany na jednym ładowaniu akumulatorów nawet o 8 proc. (wobec opon zimowych). Stąd Volvo XC40 Recharge powinno zyskać ok. 32 km zasięgu do deklarowanych 418 km.

Reklama

Opony całoroczne zamiast zimowych i letnich

Szwedzi utrzymują, że dzięki ich decyzji kierowcy nie będą musieli kombinować z sezonową zmianą ogumienia dwa razy w ciągu roku. Zdaniem Volvo opony całoroczne są bezpieczne w szerszym zakresie warunków pogodowych i drogowych niż tylko letnie lub tylko zimowe.

– W przypadku samochodów elektrycznych dążenie do jak najniższego oporu toczenia opon jest ważniejsze niż w przypadku samochodów z tradycyjnym napędem. Ten parametr ma większy wpływ na zużycie energii i zasięg aut typu BEV – powiedziała Gisela Blomkvist, szef Volvo Cars Sustainability Center. – Zwykle niskie opory toczenia to cecha opon letnich, ale dzięki właściwościom opon Recharge ten parametr możemy utrzymać na niskim poziomie także podczas jazdy samochodem w okresie jesiennym i zimowym – zapewnił.

Eksperci ds. bezpieczeństwa Volvo stwierdzili, że używanie tradycyjnych opon letnich lub zimowych jest mniej bezpieczne, gdy jeździmy w temperaturze oscylującej wokół zera, a nawierzchnia jest raz sucha, raz mokra. W ich ocenie, podczas takich kapryśnych warunków to właśnie opony Recharge są najbezpieczniejszą opcją.

– W idealnym świecie budziłbyś się każdego ranka, wyglądał przez okno, słuchał prognozy pogody i zakładał odpowiednie opony do swojego samochodu na podstawie tego, co widzisz i słyszysz przed wyjazdem – powiedział Jan Ivarsson, starszy ekspert w centrum bezpieczeństwa Volvo Cars.

Oprócz Polski opony Recharge będą standardem w modelach BEV (Volvo XC40 Recharge i C40 Recharge) na rynkach takich jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja i Ukraina. Wszędzie tam będzie można także zamówić opony letnie jako opcję.

W krajach z porządnymi zimami Volvo zapewni alternatywnie opony zimowe, a w niektórych regionach – także zimowe z kolcami.