Warszawa zyska nowy most przez Wisłę. Przeprawa pieszo-rowerowa będzie miała ok. 500 m długości. Jak wskazują przedstawiciele ratusza szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna – w najwęższym punkcie ma 6,9 m, nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m.

– Ma to być najdłuższa na świecie przeprawa tylko dla pieszych i rowerzystów. Powstanie na wysokości ul. Karowej na lewym brzegu i ul. Okrzei na prawym brzegu – podkreśla Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Projekt jest już gotowy, a pozwolenie na budowę prawomocne. Planowany czas budowy mostu to 2-3 lata.

– Ta inwestycja będzie najciekawszą architektonicznie przeprawą w stolicy. Z podobnych konstrukcji słyną inne miasta na świecie – warto wspomnieć choćby Millenium Bridge w Londynie czy szereg ikonicznych przepraw w nadrzecznym parku Madrid Rio – powiedział Rafał Trzaskowski. – Po otwarciu mostu idący tą trasą w kilka minut znajdzie się na Bulwarach Wiślanych. A dalej - wzdłuż Karowej - szybko trafi w okolice Krakowskiego Przedmieścia – dodał.

Ratusz wylicza, że na budowę mostu z budżetu miasta ma być przeznaczone ok. 180 mln zł. Koszty obejmują m.in. ścieżki, chodniki, rampy, oświetlenie, odwodnienie i samą konstrukcję. Kosztorys zakłada również roboty nieprzewidziane.