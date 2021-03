– Pierwsze dwa miesiące 2021 roku pokazują, że nasza strategia sprzedażowa jest skuteczna – powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Umacniamy pozycję lidera w segmencie samochodów dostawczych do 3,5 tony oraz zwiększamy sprzedaż aut osobowych. Liderem naszych "osobówek" jest ceniony Ford Focus, jednak to nowoczesne SUV-y stanowią o sile marki w tym segmencie odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów. Nowe generacje Forda Puma, Kuga oraz Explorer dostępne są z szeroką gamą silników, w tym z napędami hybrydowymi lub hybrydowymi typu Plug In. To kolejny etap na drodze Forda do pełnej elektryfikacji swoich modeli – skwitował.