Skoda Enyaq w Polsce to dziś dwie wielkości akumulatora i pięć wariantów wnętrza. Ta skromna oferta ulegnie zmianie. Do rodziny dołączy Enyaq Sportline – u czeskiego producenta to przedsionek do rasowej odmiany RS. Pod względem stylistycznym samochód wyróżnia się spektakularnym świecącym grillem w czarnej oprawie. Zresztą czarne są też obramowania szyb, relingi dachowe i dyfuzor tylnego zderzaka. Do tego polerowane 20-calowe alufelgi Vega można wymienić na jeszcze większe 21-calowe Betria.

Reklama

Enyaq Sportline będzie standardowo wyposażony w adaptacyjne reflektory Full LED Matrix o sześciokątnym kształcie. Pojedynczy moduł matrycowych lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykrywa nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę.

Razem z modelem Enyaq Sportline iV debiutują stworzone dla tego auta pakiety wyposażenia pod nazwą Design Selections. Tapicerka i podsufitka są czarne. Deska rozdzielcza jest obita skórą syntetyczną w tym samym kolorze z kontrastującymi szarymi szwami. Pakiet SPORTLINE Design Selection obejmuje również czarne sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Siedzenia obszyto mikrofibrą Suedia z szarą lamówką. Trójramienna, wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą to standard.

Trzy napędy do wyboru

Skoda przewidziała wybór spośród trzech opcji układu napędowego. Silnik elektryczny modelu Enyaq Sportline iV 60 z napędem na tylne koła generuje 179 KM (310 Nm), a akumulator 62 kWh (58 kWh netto) pozwala na przejechanie ponad 400 km w cyklu WLTP.

Enyaq Sportline iV 80 jest wyposażony w większy akumulator 82 kWh (77 kWh) i powinien pokonać ponad 520 km. Silnik elektryczny przy tylnej osi generuje 204 KM.

Skoda Enyaq Sportline iV 80x. Najmocniejsza i z napędem 4x4

Absolutną nowością w gamie Skody jest Enyaq Sportline iV 80x. To najmocniejsza wersja (265 KM i 425 Nm!) w dodatku z napędem 4x4 (z przodu pracuje drugi silnik elektryczny). Producent deklaruje, że pełny akumulator 82 kWh wystarczy na ponad 500 km zasięgu. Ten model pojawi się na rynku w drugiej połowie 2021 roku.

Każde z trzech nowych wcieleń elektrycznej Skody będzie dostępne seryjnie ze sportowym zawieszeniem obniżonym o 15 mm z przodu i 10 mm z tyłu.