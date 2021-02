Współczesny pełny napęd hybrydowy HEV składa się z dwóch dużych silników elektrycznych, które odzyskują energię z hamowania, poprawiają osiągi, wspomagając jednostkę benzynową podczas przyspieszania, oraz umożliwiają jazdę elektryczną np. podczas manewrowania na parkingu, czy podjeżdżania w korku. W układach 4x4 za napęd tylnej osi odpowiada trzeci silnik elektryczny, który współpracuje z hybrydowym układem napędzającym przednie koła.

Reklama

Hybryda typu plug-in (PHEV) ma większą baterię i mocniejszy silnik elektryczny, który nie służy jedynie do wspierania jednostki spalinowej. W pełni naładowany akumulator pozwala przejechać kilkadziesiąt kilometrów wyłącznie za sprawą energii elektrycznej. Hybryda plug-in (podobnie jak zwykła hybryda) również odzyskuje energię podczas hamowania, ale dodatkowo można ją ładować ze źródeł zewnętrznych, np. z domowego gniazdka lub ładowarki. W zamyśle hybrydy typu plug-in to na co dzień auta elektryczne, z opcją wykorzystywania silnika spalinowego w dłuższych trasach lub po rozładowaniu baterii.

Hybryda typu plug-in vs. zwykła hybryda

A czy Polacy wiedzą, że hybryda hybrydzie nie jest równa? Temat postanowili zgłębić analitycy polskiej firmy doradczej InsightOut Lab do spółki z ekspertami marki Volkswagen.

– Z badania wynika, że ośmiu na dziesięciu ankietowanych Polaków (80 proc.) deklaruje, że orientuje się, czym są samochody hybrydowe. Odsetek ten jest zaskakująco wysoki, choć – jak to bywa z deklaracjami – nie do końca pokrywa się z poziomem wiedzy na temat aut z mieszanym napędem – zauważają analitycy. Jaka jest prawda?

Różnice między zwykłą hybrydą (HEV) a hybrydą typu plug-in (PHEV) potrafi wskazać 36 proc. respondentów, a przynajmniej tak twierdzi. Reszta przyznaje otwarcie, że nie potrafi odróżnić obu napędów. A im dalej w las tym… ciemniej.

Zdaniem 26 proc. badanych, każdy samochód hybrydowy może być ładowany z zewnętrznego źródła, czyli np. z domowego gniazdka lub z publicznej ładowarki.

Do tego 13 proc. twierdzi, że w ten sposób można ładować tylko zwykłą hybrydę, a 14 proc. – że ani HEV, ani PHEV nie może być ładowany prądem ze źródła zewnętrznego.

Zwykłą hybrydę można ładować z gniazdka? Skąd takie przekonanie?

W ocenie badaczy oznacza to, że 39 proc. ankietowanych jest zdania, że zwykłą hybrydę można ładować z zewnętrznego źródła. Jedynie niespełna połowa respondentów wskazała poprawną odpowiedź, czyli hybrydę typu plug-in. Przy czym należy założyć, że część z tych odpowiedzi jest wynikiem przypadkowego wyboru na chybił trafił – w końcu 64 proc. osób przyznało, że nie odróżnia obu rodzajów napędów. Co potwierdzają kolejne odpowiedzi.

Padło pytanie: Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego?

Co trzeci ankietowany (33 proc.) odpowiedział, że każdy samochód hybrydowy. Przy czym – jak wspomniano wcześniej – tylko co czwarty respondent (26 proc.) jest zdania, że każda hybryda może być ładowana z zewnętrznego źródła. Innymi słowy, część ankietowanych jest zdania, że choć wszystkie hybrydy muszą być ładowane z zewnętrznego źródła, to nie można ich do tych źródeł podłączyć.

Jedynie 15 proc. badanych Polaków zdaje sobie sprawę, że zarówno zwykła hybryda (HEV), jak i hybryda typu plug-in (PHEV) nie muszą być doładowywane z gniazdka lub ładowarki, by ich silnik elektryczny mógł pracować, bo doładowują swoje akumulatory m.in. za sprawą rekuperacji.

To zaskakująco niski odsetek, biorąc pod uwagę fakt, że na pytanie: Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy?

Zgodnie z prawdą odpowiedź "każdy" zaznaczyło 39 proc. osób. Jednocześnie 31 proc. uważa, że podczas jazdy ładują się tylko hybrydy typu plug-in, 15 proc. - że tylko zwykłe hybrydy. A kolejne 15 proc. myśli, że… to nie jest możliwe.

Zasięg: 50 km na prądzie

A jaki rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym? Zdaniem niemal połowy ankietowanych Polaków (47 proc.) potrafią to wszystkie hybrydy (i plug-in, i zwykłe). Zwykłe hybrydy HEV wskazało 14 proc. badanych. Żadna hybryda tak nie potrafi – tak myśli 8 proc. Poprawnie na hybrydy typu plug-in wskazało ledwie 30 proc. pytanych.

Odróżniają hybrydy plug-in od zwykłych i też się mylą

Analitykom dała do myślenia jeszcze jedna sprawa. Otóż, jakim cudem w wielu przypadkach prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące cech hybryd nie osiągają 36 proc., czyli części osób, które deklarują, że odróżniają hybrydy typu plug-in od zwykłych?

– Bardzo wyraźnie widać, że przeważająca grupa 64 proc. respondentów deklarująca, że nie odróżnia hybryd typu plug-in od zwykłych hybryd, silnie wpływa na wyniki badania. Jak zatem prezentowałyby się one, gdybyśmy wzięli pod uwagę odpowiedzi tylko tych badanych, którzy zadeklarowali, że zdecydowanie wiedzą, czym różnią się oba rodzaje napędu (zadeklarowało to 8 proc. badanych). W tej grupie badanych odsetek prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania jest co prawda największy, choć i tak jest zaskakująco mały – czytamy w raporcie.

Poniżej odsetek prawidłowych odpowiedzi grupie odróżniającej hybrydy plug-in i zwykłe hybrydy:

Jaki rodzaj samochodu hybrydowego może być ładowany bezpośrednio z gniazdka lub za pomocą zewnętrznej ładowarki? 63 proc. – tylko samochód hybrydowy typu plug-in.

Jaki rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym? 46 proc. – tylko samochód hybrydowy typu plug-in.

Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego? 24 proc. – żaden samochód hybrydowy

Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy? 59 proc. – każdy samochód hybrydowy.

Wniosek?