Zima wyciągnęła pomocną dłoń do strażaków z OSP Wyszyna w woj. wielkopolskim.

– Właśnie spełniły się marzenia naszych druhów, w dniu dzisiejszym dotarł do nas fabrycznie nowy wóz strażacki, który zastąpi mocno wysłużone GBA - Star 244 oraz GCBA - Jelcz! – poinformowali strażacy na facebooku.

– Nie mogąc doczekać się dofinansowania, nasi druhowie wzięli sprawy w swoje ręce. Wystarczył niespełna tydzień ciężkiej pracy abyśmy mogli cieszyć się fabrycznie nowym ciężkim pojazdem ratowniczo-gaśniczym. Pojemność zbiornika wody zależna od pogody – relacjonują pod zdjęciami swojego dzieła.

Nowy wóz bojowy ulepiony ze śniegu stanął przed remizą. Auto wyposażono w oświetlenie, wąż gaśniczy, a do kabiny można nawet wejść.

– Niestety ze względu na posiadanie wyłącznie dwóch boksów garażowych i wymiary nowego pojazdu, będzie on zmuszony pozostać na placu remizy do czasu budowy nowego garażu – skwitowali.

Okoliczni mieszkańcy gratulują pomysłu strażakom. Ale są też tacy, którzy nawiązują do kiepskiej sytuacji jednostki.

– No cóż, państwo z kartonu to i wozy strażackie ze śniegu, ale to chyba nikogo nie dziwi. Partia rządząca wychodzi z założenia, że wóz można roztopić i będzie woda do gaszenia – skwitował jeden z internautów.