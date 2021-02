Na trasie S3 w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego inspektorzy lubuskiej ITD zatrzymali do kontroli ciężarówki przewożące elementy wiatraków. Zestawy należały do niemieckiej firmy transportowej (były zarejestrowane w Niemczech). Największe miały blisko 50 m długości, prawie 4 m szerokości i ok. 4,5 m wysokości. Ciężarówki załadowano w Głogowie, a przewożone elementy wiatraków miały trafić na budowę farmy wiatrowej na Mazurach.

Reklama

– Po kontroli dokumentów i przesłuchaniu kierowców inspektorzy stwierdzili, że niemiecki przewoźnik wykonuje przewóz kabotażowy. Wykonywano transport towarów między dwoma miejscowościami na terenie Polski, z użyciem pojazdów zarejestrowanych w innym kraju. Przewoźnik naruszył jednak unijne przepisy dotyczące przewozów kabotażowych – wyjaśnia Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Jednak to nie był koniec…

– Kierowcy wszystkich zestawów okazali do kontroli zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych. Zezwolenia te były jednak wydane na inne podmioty niż te, które rzeczywiście wykonywały transport – relacjonuje GITD.

W efekcie inspektorzy nie mogli uznać tych dokumentów. Mieli też zastrzeżenia do oznakowania dwóch pojazdów pilotujących nienormatywne ciężarówki.

Transport wiatraków "aresztowano" na parkingu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Drogi wyjazdowe blokowały samochody ITD.

– Wobec przewoźników będą wszczęte postępowania administracyjne. Inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną kwotę ok. 300 tys. zł. Z uwagi na ograniczenia ustawowe ostateczna wysokość kar będzie niższa – skwitowali przedstawiciele GITD.