Mexico City, Hamburg, a teraz Warszawa. W centrum stolicy ruszyło pierwsza w Polsce ekskluzywne CUPRA Studio. Jednak nie jest to typowy dilerski salon sprzedaży znany kierowcom. Po przekroczeniu szklanych drzwi otacza nas ciepło luksusowego apartamentu czy klubu, a nie chłodnego miejsca, w którym handluje się autami. A do obsługi klientów hiszpańska firma wyszkoliła specjalnych CUPRA Masterów – oni mają wiedzieć wszystko o modelach tej marki.

– CUPRA Masterzy to przede wszystkim pasjonaci motoryzacyjni, którzy o samochodach wiedzą wszystko – powiedział Jakub Góralczyk, kierownik ds. PR marek SEAT i CUPRA. – Będą znakomitymi partnerami do wciągającej i inspirującej rozmowy, niezależnie od tego, czy gość CUPRA Studio jest motoryzacyjnym ekspertem, czy też osobą, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z performance’owymi samochodami – podkreślił.

Wyjątkowy model w Polsce

Gwiazdą specjalnie sprowadzoną na otwarcie warszawskiego CUPRA Studio jest wyczynowy samochód elektryczny. Model e-CUPRA ABT XE1 już w kwietniu wystartuje w rajdzie po pustyni w Arabii Saudyjskiej w ramach nowego formatu offroadowych wyścigów – Extreme E. Później zespół CUPRY sprawdzi auto w mrozach Arktyki, zmierzy się także z lasami deszczowymi, czy warunkami oceanicznymi. Lokalizacje wyścigów zostały dobrane tak, by przybliżyć wpływ zmian klimatycznych na środowisko. A samochód można oglądać do poniedziałku 15 lutego.

CUPRA el-Born w 2021 w Warszawie. Zasięg 500 KM

W 2021 roku do concept store’u trafi również pierwszy produkcyjny, w pełni elektryczny model marki – CUPRA el-Born. Będzie ładniejszym bliźniakiem VW ID.3. Nowy model rozpędzi się do 50 km/h w 2,9 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 82 kWh, zapewni zasięg do 500 km. Funkcja szybkiego ładowania oznacza, że el-Born skumuluje energię potrzebną do pokonania 260 km w 30 minut.

A już teraz CUPRA Studio zapewnia możliwość doładowania samochodów o napędzie elektrycznym.

Formentor i gang w CUPRA Studio

Na szczęście z CUPRA Studio tak szybko nie znikną seryjne modele z gamy hiszpańskiej marki. Na stałe zadomowił się tam Leon o mocy 300 KM, SUV Ateca i crossover Formentor. Ten ostatni nie ma też swojego odpowiednika w gamie SEAT-a. Swoje imię zapożyczył od najbardziej wysuniętego na północ punktu Majorki. A na żywo robi piorunujące wrażenie. Szpanuje miedzianymi detalami, muskularną sylwetką i sportowymi proporcami.

W ofercie występuje w dwóch odmianach silnikowych. Bazowy model to benzynowa jednostka 1.5 TSI/150 KM z napędem na przednią oś (alternatywnie z automatem DSG). Większy skok adrenaliny to specyfikacja Veloz (hiszp. szybki), sygnowana skrótem VZ. Formentor VZ skrywa silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM (400 Nm), 7-biegową skrzynię DSG oraz napęd 4x4. Auto rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy (prędkość maksymalna - 250 km/h).

CUPRA Formentor VZ5 nadciąga

CUPRA Formentor w Polsce kosztuje od 115 900 zł (1.5/150 KM). Odmiana VZ to 194 500 zł. Za podobne pieniądze ciężko będzie znaleźć coś w ofercie konkurencji wśród kompaktowych crossoverów klasy premium. Hiszpańskie auto objęte jest 5-letnią gwarancją.

A już 22 lutego, czyli w trzecie urodziny marki CUPRA, rodzina powiększy się o kolejny wariant. Hiszpański producent zapowiedział wprowadzenie nowej, pięciocylindrowej wersji swojego pierwszego autorskiego modelu – to będzie Formentor VZ5.