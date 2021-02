Suzuki w styczniu wjechało na pozycję lidera polskiego rynku samochodów z łagodną hybrydą (MHEV). Japońska marka strąciła z tronu Audi, które w 2020 roku było najpopularniejszą firmą w tym segmencie aut zelektryfikowanych. Jak do tego doszło?

– W styczniu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 8505 nowych, osobowych samochodów elektrycznych i hybrydowych – wylicza Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). To wynik o 26 proc. mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku, ale o 67 proc. lepszy w zestawieniu ze styczniem roku ubiegłego

– Słabszy rezultat osiągnięty w pierwszym miesiącu nowego roku jest m.in. pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d ISC FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej – powiedział Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Samar. – Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być, co do zasady, rejestrowane. Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na zbycie aut niesprzedawalnych w 2021 roku, co napędziło wówczas rejestracje, w tym również samorejestracje dilerów, a jednocześnie niekorzystnie odbiło się na styczniowej sprzedaży – wyjaśnił.

Co ciekawe, sprzedaż zelektryfikowanych samochodów w styczniu 2021 roku, mimo spadków stosunku do grudnia ubiegłego roku i tak miała się lepiej niż cały rynek nowych samochodów osobowych. A ten w ostatnim miesiącu zeszłego roku zanotował niemal 40 proc. spadek! Samochody, których napęd wspomaga prąd miały aż 26,4 proc. udziału w rynku nowych osobówek w Polsce. Jak zauważają analitycy, przyrost wzięcia tego rodzaju aut to efekt nowych przepisów, które UE wprowadziła na początku 2020 r. Legislatorzy zaostrzyli normy emisji CO 2 (95 g/km) - za każdy gram powyżej granicy producenci muszą zapłacić 95 euro kary. Stąd firmy rzuciły na rynek masę samochodów z bardziej ekologicznym napędem.

Jeśli prąd to tylko z silnikiem spalinowym

W styczniu największy wzrost rejestracji w segmencie aut zelektryfikowanych zaliczyły modele z układem relatywnie nieskomplikowanej i niedrogiej instalacji typu mild hybrid (MHEV). To samochody, w których silnik elektryczny pełni rolę wspomagającą dla jednostki spalinowej grającej pierwsze skrzypce. Z całkowitej liczby ponad 8,5 tys. aut zgłoszonych w urzędach komunikacji aż 3915 skrywało pod maską napęd MHEV (wzrost o 154 proc.!). Tego typu modele stanowiły drugą siłę rynku aut zelektryfikowanych (po klasycznych hybrydach, w których przewodzi Toyota).

– W przypadku niektórych marek, jak Suzuki czy Audi, nie ma już aut bez tego typu uproszczonej instalacji hybrydowej – wskazują analitycy rynku.

Suzuki Vitara i spółka na tronie

Suzuki w styczniu zgarnęło wszystko jeśli chodzi o rynek miękkich hybryd - Polacy zarejestrowali łącznie 889 aut z wielkim "S" na masce. Producent z Hamamatsu ze swoimi trzema modelami (Vitara, Swift i SX4 S-Cross), w których wprowadził nowy rodzaj napędu, wjechał ponad marki premium. Za japońską firmą znalazły się kolejno: Audi (800 szt.) i Volvo (527 aut).

Suzuki Vitara Hybrid

Najpopularniejszym modelem jest Vitara. Pod odmłodzoną niedawno karoserią kryje 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zelektryfikowany napęd to autorska konstrukcja Japończyków. Wiodącą rolę w tym zespole gra nowy silnik spalinowy 1.4 BoosterJet/129 KM. Mały motor elektryczny, który działa jako rozrusznik, potrafi wspierać silnik benzynowy podczas przyspieszania, a w trakcie hamowania odzyskuje energię i ładuje akumulator. Ma poprawiać osiągi i zmniejszać spalanie. Ogromną zaletą rozrusznika-generatora jest szybkie i gładkie uruchamianie silnika, np. po postoju na światłach. Jednostka równomiernie rozwija moc, ma dobrą kulturę pracy. W trybie Sport układ łagodnej hybrydy z większym wigorem zabiera się do pracy. Okazuje się też niespecjalnie paliwożerny. Podczas spokojnej pozamiejskiej jazdy osiągnięcie ok. 5,7 l/100 km wcale nie stanowiło trudności. W cyklu mieszanym komputer wyświetlał ok. 6,2 l/100 km. Ten sam zespół napędowy wykorzystuje większy crossover, czyli Suzuki SX4 S-Cross.

Pierwsza 10 najpopularniejszych modeli MHEV w styczniu 2021 roku

Marka i model z napędem MHEV Liczba rejestracji 1. Suzuki Vitara 431 egz. 2. Suzuki Swift 220 3. Ford Puma 216 4. Suzuki SX4 S-Cross 206 5. Audi Q5 195 6. Volvo XC60 193 7. Audi A4 185 8. Volvo S60 166 9. Mazda CX-30 155 10. BMW X3 135

Hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka. Skoda Superb iV liderem

Pod względem wielkości grupę pojazdów stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV). W pierwszym miesiącu nowego roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 456 hybryd ładowanych z gniazdka. Trzema najpopularniejszymi markami były: Mercedes (149 sztuk), Audi (54 szt.) oraz BMW (52 szt.). Wśród modeli na podium znalazły się: Skoda Superb (45 szt.), Mercedes GLE (42 szt.) oraz GLE Coupe (33 egzemplarze).

Samochody elektryczne tracą

Najmniejszą grupę samochodów osobowych wyposażonych w zelektryfikowany napęd stanowią te w 100 proc. elektryczne. W styczniu zarejestrowanych zostało 148 egzemplarzy, o 79 proc. mniej niż w grudniu ubiegłego roku oraz o 31 proc. mniej w zestawieniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. W efekcie segment EV jako jedyny zanotował spadek liczby rejestracji liczony rok do roku.