Opel Combo‑e Life powiększa gamę rodzinnych samochodów niemieckiej marki. I w dodatku jest 100-procentowo elektryczny, jak Corsa-e, Mokka-e czy Zafira-e Life.

Napęd elektryczny generuje 136 KM i 260 Nm momentu obrotowego. To ta sama jednostka, którą już wykorzystuje elektryczna Corsa. Opel stawia przed kierowcami akumulator 50 kWh (216 ogniw w 18 modułach), który zapewni do 280 km zasięgu. W zależności od wersji Combo-e Life przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,2 s i może rozpędzić się do 130 km/h. Z takim potencjałem korzystanie z autostrad nie powinno przerażać.

Samochód dostanie seryjnie trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW lub jednofazową o mocy 7,4 kW. Baterie będzie można ładować z gniazdka garażowego, przez Wall Box czy terminal szybkiego ładowania. Przy użyciu tej ostatniej opcji – stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy 100 kW – uzupełnienie akumulatora do 80 proc. ma trwać niecałe 30 minut. System rekuperacji, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo powinien zwiększyć wydajność całego układu.

Combo Life-e ma szansę zostać przyjacielem rodziny dzięki talentom transportowym. A te są solidne. Samochód występuje w dwóch długościach nadwozia (4,40 m lub 4,75 m w odmianie XL), z pięcio- lub siedmiomiejscową kabiną (dla taksówkarzy?). Bagażnik w krótszej odmianie pięciomiejscowej ma co najmniej 597 l pojemności (850 l w dłuższym wariancie). Po złożeniu tylnych siedzeń samochód zamienia się w małą ciężarówkę. Pojemność kufra w wersji krótkiej wzrasta wówczas ponad trzykrotnie – do 2126 l – a w przedłużonej to aż 2693 l. Dodatkowo opcjonalnie składany fotel pasażera może utworzyć jedną płaszczyznę ze złożonymi tylnymi siedzeniami.

Poza tym skrytek i kieszeni najróżniejsze wielkości jest co niemiara. O pomysłowości inżynierów może świadczyć chociażby górny schowek w desce rozdzielczej – powstał dzięki zamontowaniu poduszki powietrznej pasażera w dachu. W wersji z oknem dachowym Combo Life-e wyposażono w biegnący przez środek podwieszany schowek z podświetleniem LED. A nad tylną półką w bagażniku przewidziano kolejny o pojemności 36 litrów – można do niego się dostać z tylnego rzędu siedzeń lub po otwarciu tylnej szyby (bez potrzeby unoszenia całej klapy). Do tego potrafi holować przyczepę o masie do 750 kg (najlepszy wynik w tym segmencie).

Wyposażenie obejmuje system kontroli zjazdu ze wzniesienia, asystenta pasa ruchu z wykrywaniem zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków drogowych, alarm przedkolizyjny z ochroną pieszych oraz system automatycznego hamowania awaryjnego. Parkowanie ułatwi panoramiczna kamera cofania. Familijny wypad w góry czy nad jezioro? Trakcję na śliskim i poza asfaltem ma poprawiać system IntelliGrip. To elektroniczny układ znany z modelu Grandland X, który poprzez ESP dopuszcza uślizg kół i symuluje blokadę dyferencjału. Na wyjechanie z zaspy czy błotnej leśnej drogi powinno wystarczyć.

Combo‑e Life na rynku pojawi się jesienią. A do 2024 r. Opel zaoferuje zelektryfikowaną wersję każdego modelu samochodu osobowego i dostawczego.