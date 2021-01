Volvo odkryło, że w Polsce modele SUV stają się dominującą siłą. A w segmencie premium kierowcy coraz częściej wolą silniki benzynowe zamiast diesli. Do tego standardem są automatyczne skrzynie biegów. Rośnie też udział odmian przednionapędowych, które kiedyś stanowiły margines sprzedaży. Dodatkowo, wzorem Europy Zachodniej, bardzo szybko zyskuje leasing aut bez wykupu. W takim finansowaniu im wyższa jest wartość rezydualna samochodu pod koniec umowy, tym niższa może być rata za taki pojazd. A używane XC60 bardzo dobrze trzymają cenę. Stąd szwedzka marka "połączyła kropki" i wprowadza do oferty XC60 B4 Momentum, którego użytkowanie ma kosztować 850 zł netto miesięcznie. Co w ocenie producenta jest alternatywą dla aut tańszych o kilkadziesiąt tysięcy.

Kalkulacja obejmuje wersję benzynową o mocy 197 KM, którą wspomaga silnik elektryczny (14 KM). Jest to konfiguracja przednionapędowa z ośniobiegowym automatem. Wyposażenie seryjne XC60 Momentum to m.in. klimatyzacja automatyczna, 18-calowe alufelgi, światła LED oraz pakiet systemów bezpieczeństwa: City Safety i Volvo On Call. Rata obejmuje także serwis.

Volvo wyjaśnia, że oferta na XC60 zakłada wpłatę własną 12 805 zł netto, dwuletni okres najmu i limit 40 tys. km. Każdy kilometr więcej to 28 groszy dopłaty. Po zakończeniu umowy można auto oddać do dilera lub skorzystać z prawa pierwokupu. Wartość auta jest wówczas określona i wynosi 108 962,87 zł netto. Kierowca musi zatroszczyć się o ubezpieczanie, opony zimowe i paliwo.