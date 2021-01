W przeddzień dokonanej we wrześniu w Kalifornii przez byłego naczelnego inżyniera Tesli, a obecnie szefa Lucid Petera Rawlinsona prezentacji luksusowej limuzyny Lucid Air, która ma być konkurencją dla Tesli S, Musk oświadczył, iż Rawlinson zaczął pracować w jego firmie, gdy prototyp modelu S był już gotowy.

Riposta Rawlinsona na tę próbę poderwania jego fachowego autorytetu brzmiała: To człowiek, który nas nienawidzi. Elon może przecież sprawdzić, czyje nazwiska widnieją na ówczesnych patentach.

Zdaniem szefa produkcji firmy Lucid Petera Hochholdingera, Musk słusznie traktuje nowego rywala poważnie, bowiem fabryka w Casa Grande w Arizonie powstała w ciągu jednego roku i wiosną mają z niej wyjechać pierwsze wersje Air. - Trzymamy się czasowego planu. Napełnia to mnie dumą - powiedział "Handelsblattowi" Hochholdinger.

Lucid Air jedzie do nas

Według niego, najbardziej luksusowy wariant Lucid Air zacznie być sprzedawany w USA wiosną, a w Europie przed końcem 2021 roku. Potem co kwartał pojawiać się mają kolejne, bardziej atrakcyjne cenowo warianty, będące odpowiedzią na ofertę Tesli.

- Zakłady w Arizonie budowano w rekordowym tempie, szybciej niż fabrykę Tesli w Europie, a ich roczną wydajność da się rychło zwiększyć z początkowych kilkudziesięciu tysięcy pojazdów do 400 tys. - twierdzi pochodzący z Bawarii Hochholdinger, który od 2016 pracował jako szef produkcji Tesli.

Przedstawiciele Lucid wskazują, że stan Arizona wybrano na budowę zakładu z kilku powodów. Pod uwagę wzięto infrastrukturę, możliwości rekrutacji pracowników, położenie geograficzne oraz stworzony wcześniej łańcuch dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego. Do tego lokalizacja ta oferowała dużą powierzchnię umożliwiającą realizację planowanej rozbudowy. Przewiduje się, że wszystkie cztery etapy budowy fabryki zakończone zostaną do 2028 roku, a powierzchnia zwiększy się z obecnych niemal 93 tys. m2 do prawie 474 tys. m2. Początkowo ma powstawać tam 30 tys. aut rocznie, by w ostatecznym kształcie wydajność produkcyjna wzrosła do 400 tys. samochodów.

Większościowym udziałowcem Lucid jest saudyjski państwowy fundusz inwestycyjny, ale nie wyklucza się wejścia spółki na giełdę w celu zdobycia dodatkowych zasobów kapitałowych.

Produkowany w ograniczonych ilościach superluksusowy model Lucid Air Dream z silnikiem o mocy około 1100 KM trafi do sprzedaży w USA jako pierwszy, w cenie 169 tys. dolarów.

Wśród kolejnych wchodzących co kwartał na rynek modeli ma się za rok pojawić kosztujący (po potrąceniu państwowych dotacji) około 70 tys. dolarów Lucid Air Pur - bezpośredni rywal Tesli S. W odpowiedzi Musk obniżył w październiku cenę tej ostatniej z blisko 75 tys. do 69 420 dolarów. "Rękawica została rzucona" - napisał na twitterze nie precyzując, o kogo mu konkretnie chodzi.