Grupa Volkswagen, jako pierwszy koncern motoryzacyjny, zobowiązała się do realizacji celów zawartych w paryskim porozumieniu klimatycznym i zamierza do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Volkswagen sadzi drzewa w Polsce

W przypadku marki Volkswagen w Polsce do redukcji śladu węglowego ma przyczynić się najnowszy pomysł polskiej centrali niemieckiego producenta.

– Jako marka jesteśmy na drodze do neutralności węglowej i wiemy, że nie uda się osiągnąć tego celu z dnia na dzień. Zależało nam aby pokazać, że także na lokalnym poziomie, w Polsce dokładamy starań, aby zmniejszać nasz ślad węglowy (nie tylko na etapie produkcji samochodów czy komponentów). Planując ten projekt, przyjęliśmy proste założenie: po każdym teście jednego z naszych samochodów z silnikiem spalinowym z parku dziennikarskiego, do Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych trafią środki pozwalające na nasadzenie 70 drzew. To ujednolicona wartość, niezależna od testowanego modelu samochodu. Co ważne, dziennikarz po zakończonym teście będzie mógł dokonać wyboru obszaru, w którym wykonane zostaną nasadzenia – powiedział Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.

Nowy las zetrze ślad węglowy

VW przewiduje, że w skali roku ten projekt może przyczynić się do nasadzenia ponad 8 hektarów drzew (około 50 tys. sadzonek) na terenie Polski, w miejscach wyselekcjonowanych przez Polski Związek Zrzeszeń Leśnych. Są to obszary dotknięte klęskami żywiołowymi:

Las w Czarnowie, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas nawałnicy w 2017 roku;

Zniszczony klęską teren we wsi Ryboły, w okolicach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej, powstały w wyniku huraganu z 2016 roku;

Las górski w rejonie Babiej Góry, położony w miejscowości Zawoja w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego.