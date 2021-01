Toyota zdobyła koronę najpopularniejszej marki w Polsce i została liderem rynku w 2020 roku. Poważny udział w osiągach firmy mają Corolla oraz Yaris najnowszej generacji, który we wrześniu debiutował na naszych drogach. Swoje zrobiły też cięcia cen. A teraz japoński producent rusza z nowym rozdaniem rabatów…

– Dni Otwarte wyprzedaży rocznika 2020 w salonach Toyoty rozpoczynają się 18 stycznia i będą trwały do 24 stycznia. Z tej okazji wiele modeli Toyoty w wybranych odmianach napędowych i wersjach wyposażenia będzie dostępnych w specjalnych cenach po dodatkowych rabatach. A w tym roku mamy wyjątkowe warunki naszej akcji. Z jednej strony to bardzo rozbudowana oferta rodziny Yarisa z wersjami Classic, z drugiej – wciąż wymagająca maksymalnej ostrożności sanitarnej sytuacja trwającej epidemii. Dlatego zdecydowaliśmy się wyjątkowo przenieść tydzień dni otwartych do przestrzeni internetowej – zapraszamy do wirtualnych odwiedzin w naszym salonie internetowym na toyota.pl. Tam szybko połączymy się ze wskazanym dilerem, który – dzięki videochatowi – przedstawi nam obecną ofertę wyprzedażową – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Podkreślił jednocześnie, że upusty na modele hybrydowe zwiększa Ekobonus, za pomocą którego Toyota oddaje kierowcom obniżkę akcyzy przysługującą samochodom hybrydowym. Przy zakupie wybranych modeli można także otrzymać dodatkowy rabat 1000 zł na akcesoria po aktywowaniu aplikacji na telefon MyT.

Toyota Yaris jeszcze taniej. Japończykom kończą się już auta

Toyota Yaris Classic to poprzednia 3. generacja, którą w gamie japońskiej marki zastępuje nowy Yaris opracowany w architekturze TNGA. Oba modele zajmują pierwsze miejsce w segmencie B – stanowią ponad 25 proc. sprzedaży samochodów tej klasy w kraju.

I jeśli ktoś myśli o zakupie Yarisa właśnie poprzedniej generacji, to powinien się pospieszyć. W salonach zostały już ostatnie sztuki tego auta. A teraz rabat na podstawową wersję Active z silnikiem 1.0 wzrósł z 4500 do 6000 zł, obniżając cenę Yarisa Classic do 46 500 zł. Auto z silnikiem 1.5/111 KM kosztuje 51 000 zł. Dodatkowo przysługuje rabat na czujniki parkowania, można je mieć za 1 zł.

Nowy Yaris jest teraz droższy od poprzednika o niecałe 10 tys. zł – w promocji kosztuje od 56 900 zł za wersję Active z silnikiem 1.0/72 KM. Taki model jest wyposażony m.in. w klimatyzację, lampy przeciwmgielne i światła LED z tyłu i do jazdy dziennej. Do tego producent seryjnie montuje system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall i najnowszą wersję pakietu Toyota Safety Sense zawierającą 6 różnych układów, system multimedialny z ekranem dotykowym 7 cali, sterowany przyciskami na kierownicy, z Android Auto, Apple CarPlay i usługami łączności Toyota Connected Car.

Yaris Active z napędem hybrydowym 1.5/116 KM produkowanym w Wałbrzychu staniał o 4 tys. zł – cena startuje teraz od 72 800 zł. Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force w topowej wersji Premiere Edition wyróżnia się zarezerwowanym dla niej metalizowanym lakierem Tokyo Fusion, z którym kontrastuje czarny dach – taki samochód także można mieć o 4 tys. zł taniej, bo od 85 600 zł. Japoński producent zapewnia, że maksymalny rabat w przypadku nowego Yarisa to 6200 zł. Dodatkowe 1000 zł upustu na akcesoria przysługuje po aktywowaniu aplikacji MyT.

Corolla Sedan. W kieszeni nawet 25 tys. zł

Corolla sedan we wszystkich wersjach została objęta dodatkowym rabatem 2 tys. zł. Co więcej, niektóre odmiany są oferowane w takiej samej lub nawet niższej cenie od porównywalnych odmian Corolli Hatchback. Obecnie model Active z silnikiem 1.6 kosztuje od 69 900 zł (po obniżce o 10 tys. zł). Corolla Hybrid sedan to teraz przynajmniej 84 500 zł. Producent wylicza, że całkowite korzyści wraz z obniżkami na dodatkowe wyposażenie mogą wynieść nawet 25 tys. zł.

Toyota C-HR Black Edition taniej o 14 000 zł

Toyota C-HR – na ten model rabaty wzrosły o 3 tys. zł. Po dodatkowych obniżkach ceny modelu zaczynają się od 82 900 zł za auto z silnikiem 1.2 Turbo w wersji Comfort (upust 12 tys. zł). Odmiana ze 122-konnym napędem hybrydowym 1.8 i wyposażeniem Comfort jest dostępna od 99 900 zł (z rabatem 11 tys. zł). Dodatkowo pakiet Tech dostępny dla wersji Executive, zawierający m.in. system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA), system adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFS), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania oraz lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół pojazdu jest teraz oferowany za 900 zł zamiast 3900 zł. Osobom zdecydowanym na limitowaną wersję Black Edition z kompletem kół zimowych przysługuje 14 tys. zł zniżki. W efekcie taki samochód kosztuje teraz od 126 900 zł.

RAV4 z dodatkowym rabatem na wersje benzynowe

Toyota RAV4 to także nowy rabat – wszystkie wersje z 2-litrowym silnikiem benzynowym są teraz tańsze o 7 tys. zł. Bez zmian pozostają upusty na odmiany z hybrydą 2,5 l. Dodatkowo najwyższa wersja Executive otrzymuje gratis nawigację satelitarną, na którą normalnie trzeba wydać 3200 zł. RAV4 z silnikiem benzynowym 2.0 jest dostępna od 122 800 zł za drugą wersję Comfort z pakietem Style.

Toyota Hilux o 20 400 zł taniej

Toyota Hilux z rocznika 2020 w wersji przed faceliftingiem również została objęta nowymi zniżkami. Obecnie ten pikap jest dostępny w bogatej wersji wyposażenia SR5 z napędem 4x4 i automatyczną skrzynią biegów w cenie 149 900 zł (po rabacie zwiększonym do 20 400 zł). Auto napędza 2,4-litrowy silnik o mocy 150 KM. Nowy Hilux z roku modelowego 2021 kosztuje od 94 tys. zł za podstawową wersję DL z silnikiem 2.4 D-4D 150 KM i napędem na jedną oś. Najwyższa wersja Invincible z 204-konnym silnikiem 2.8, automatyczną skrzynią biegów i napędem 4x4 to wydatek od 182 200 zł.