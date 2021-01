Oficer prasowy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st.kpt. Tomasz Ledzion powiedział PAP, że pierwszy sygnał o wypadku na żwirowisku otrzymano jeszcze piątkowej nocy.

Na miejsce przyjechały dwa zastępy łowickich strażaków i koledzy z ochotniczej straży w Rogóźnie (Łódzkie) - zaznaczył Ledzion. Okazało się, że mniej więcej dwa metry od brzegu wyrobiska w wodzie znajduje się pojazd, auto osobowe porsche - relacjonował. Kierowca wydostał się z samochodu.

Wyziębnięty, ale bez obrażeń był już w radiowozie policyjnym - powiedział Ledzion.

Oficer poinformował, że do wydobycia auta osobowego ze żwirowiska potrzebny był ciężki wóz strażacki, który spowadzono ze Strykowa. Akcja trwała ok. 4 godzin, a porsche wyciągnięto ok. 3.00 w nocy z piątku na sobotę.

Jak podał Ledzion auto wpadło do stawu prawdopodobnie na skutek nadmiernej prędkości.