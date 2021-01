Kia odkryła karty. Koreańska marka rozpoczęła wielką przemianę. Odchodzi od tradycyjnego modelu biznesowego, który do tej pory był oparty na produkcji aut. Po usunięciu słowa "Motors" (dawniej "Kia Motors Corporation") firma pod nazwą Kia Corporation wjeżdża na nową ścieżkę i zamierza działać także na innych frontach związanych z transportem – również takich, które dopiero powstaną.

Z planu wynika, że Kia pod nowym sloganem "Movement that inspires" rozszerzy działalność o produkcję samochodów elektrycznych i pojazdów specjalnych – auta będą nosiły nazwy od EV1 do EV9 – skonstruowanych na konkretne potrzeby, o dostarczanie rozwiązań z zakresu mobilności i o znacznie więcej usług. Sama produkcja aut ma stać się mniej uciążliwa dla środowiska naturalnego, a to dzięki stosowaniu energii ze źródeł odnawialnych i materiałów nadających się do recyklingu.

Kia wprowadzi siedem nowych samochodów elektrycznych

Kierowców jednak najbardziej zainteresuje tradycyjna działalność koreańskiej firmy. Tu Kia koncentruje się na rozszerzeniu gamy samochodów elektrycznych z akumulatorem (BEV) i do 2027 roku planuje na świecie powiększyć ich ofertę o siedem nowych modeli. Wśród nich będą hatchbacki, SUV-y i auta typu MPV, reprezentujące kilka segmentów. Z deklaracji Koreańczyków wynika, że każde z tych aut będzie zapewniać duży zasięg i możliwość szybkiego ładowania. A przyczyni się do tego wdrożenie nowej platformy Electric-Global Modular Platform (E-GMP), która otworzy drogę do ładowania prądem o napięciu 800 V i umożliwi także ładowanie prądem o napięciu 400 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów lub adapterów. Zdaniem producenta jego system wielokrotnego szybkiego ładowania jest pierwszą na świecie opatentowaną technologią tego typu, która obsługuje jednocześnie silnik i falownik, aby zwiększyć napięcie z 400 V do 800 V i zapewnić stabilne ładowanie.

Nowy elektryk Kia w Polsce już w 2021 roku

Pierwszy z samochodów elektrycznych nowej generacji zadebiutuje w Polsce już 2021 roku. Nowy model zagra w lidze crossoverów i zapewni zasięg ponad 500 km. Akumulator będzie można naładować do 80 proc. pojemności w ciągu zaledwie 18 minut, a 100 km zasięgu uzyskać po ładowaniu przez 5 minut.

– Będzie to pierwszy model, który trafi do sprzedaży z nowym logo Kia – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska. – Na wszystkich pozostałych logo będzie zmieniane sukcesywnie w związku ze zmianami roku modelowego lub pełnymi zmianami poszczególnych modeli – dodała.

Do 2025 roku, dzięki coraz liczniejszej gamie samochodów elektrycznych, Kia zamierza zwiększyć udział w rynku e-aut do 6,6 proc. Już rok później koreańska marka chce sprzedawać 500 tys. elektryków rocznie.

Kia wprowadzi samochody specjalne

Kia opracowuje również gamę nowych pojazdów specjalnych, skonstruowanych pod konkretne potrzeby. Będą one oparte na elastycznej platformie "deskorolki", z modułowym nadwoziem przystosowanym do specyficznych potrzeb flotowych czy osób prywatnych. Wśród nich jest m.in. autonomiczny mikrosamochód, miejski samochód jednoosobowy, auto średniej wielkości czy duży dostawczak.

Wiele wskazuje na to, że do 2030 roku popyt na tego typu auta wzrośnie nawet pięciokrotnie. Między innymi, ze względu na szybki i stabilny wzrost handlu elektronicznego i usług car-sharingu. Koreańczycy utrzymują, że ich szyte na miarę samochody będą idealnie nadawały się nie tylko do car-sharingu, ale również jako pojazdy niskopodłogowe czy dostawcze.