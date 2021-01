W najbliższych miesiącach kierowców czekają duże zmiany. Po pierwsze: poprawi się bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. To jedna z najważniejszych i z pewnością najgłośniejszych zmian w 2021 r. Pod koniec grudnia 2020 r. sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła ją bez żadnych poprawek. Poparły ją wszystkie znaczące siły polityczne, co się rzadko zdarza. Na kampanię edukacyjną, która wyjaśni nowe przepisy Polakom, wygospodarowano 30 mln zł z funduszy unijnych. Zmienione zasady pierwszeństwa mają zacząć obowiązywać już niebawem - pisze gazeta.

Informuje, że obowiązkiem kierowcy będzie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim; rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście nie dotyczy tramwajów.

Pieszy na zebrze nie będzie mógł korzystać z telefonu

Nowe przepisy na przejściach to nie tylko sprawa pierwszeństwa. Pieszy na zebrze nie będzie mógł korzystać z telefonu, smartfona czy innych podobnych urządzeń – zarówno w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko, jak i podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Ma to skłonić pieszych do uważniejszego obserwowania ruchu i skoncentrowania się na drodze. Rząd ujednolici też ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Bez względu na porę dnia czy nocy będzie to 50 km/h. Dziś w godzinach nocnych po tym terenie można jechać szybciej – do 60 km/h. - pisze dziennik.

Koniec z jazdą "na zderzaku"

Jak podkreśla, w życie ma wejść jeszcze jeden przepis: koniec z jazdą "na zderzaku" na drogach szybkiego ruchu. Niezachowanie bezpiecznej odległości na drodze to jeden z największych problemów w Polsce. Proponuje się, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę wartości aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m - zaznacza gazeta.

Nowe przepisy mają też sprawić, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych zjadą z chodników. Z nich mają korzystać piesi, a rowerzyści z dróg dla rowerów (gdy jej nie ma, cykliści mogą korzystać z jezdni lub chodnika w zależności od sytuacji). Osoby korzystające z urządzeń transportu osobistego (jak e-hulajnogi) będą z kolei zmuszone dzielić jezdnię ze skuterami, motocyklami, samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi. Oczywiście jeśli tylko dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi do 50 km/h. Co, gdy będzie większa? Na razie nie wiadomo - czytamy w "Rzeczpospolitej".