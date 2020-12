Volkswagen ID.3 i ID.4 dostaną wyświetlacz wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości. Inżynierowie niemieckiej marki utrzymują, że choć ich rozwiązanie jest nowością na skalę światową, to postanowili podzielić się nim z ludem i wprowadzić je do aut popularnej klasy kompaktowej.

– Wprowadziliśmy do seryjnej produkcji bardzo innowacyjne rozwiązanie. I to nie w samochodzie klasy premium, lecz w autach kompaktowych należących do rodziny elektrycznych pojazdów ID – powiedział Frank Welsch, członek zarządu ds. rozwoju VW.

Jak to działa? Dwa pola, dwa poziomy. Zobacz wideo

Wyświetlacz przezierny w technologii rozszerzonej rzeczywistości prezentuje na przedniej szybie znaki graficzne osobno w dwóch polach i na dwóch poziomach. Duże pole, w którym ukazują się dynamiczne oznaczenia znajduje się w wirtualnej odległości około 10 m w polu widzenia kierowcy i ma przekątną 1,8 m. W tym oddalonym od kierowcy polu pojawiają się informacje pochodzące z systemów asystujących, jak również strzałki oraz miejsca startowe i docelowe systemu nawigacji.

Pod większym, bardziej oddalonym polem, znajduje się drugie – mniejsze, bliższe i płaskie. W postaci statycznych symboli ukazują się na nim informacje dotyczące prędkości jazdy, znaki drogowe oraz symbole systemów asystujących i nawigacji. Kierowca ma wrażenie, że są one zawieszone w przestrzeni około 3 m przed samochodem.

Wszystkie znaki są nakładane na rzeczywiste elementy otoczenia auta i wyświetlane dynamicznie. Gdy pojazd zbliża się do skrzyżowania, na którym – zgodnie ze wskazaniem nawigacji – powinien skręcić, kierowca zobaczy dwie informacje: najpierw wpisany w nawierzchnię drogi znak uprzedzający i chwilę później trzy strzałki na skrzyżowaniu. Im bardziej samochód będzie się do niego zbliżał, tym większe będą strzałki, jednocześnie staną się bledsze, by nie przesłaniały kierowcy widoku drogi.

Wskazówki i ostrzeżenia

W polu wyświetlacza znajdującym się w dalszej odległości od kierowcy ukazują się również znaki systemu Lane Assist. Gdy samochód bez włączonego kierunkowskazu zbliży się do linii wyznaczającej krawędź pasa ruchu, prowadzący zobaczy pomarańczowy znaczek. Po uruchomieniu systemu Travel Assist, który utrzymuje pojazd pośrodku pasa ruchu, pojawiają się dwie zielone linie. Podczas dalszej jazdy kierowca zobaczy też kolorowy pasek symbolizujący pojazd jadący z przodu – dzieje się tak wtedy, gdy włączone są system ACC, czyli aktywny tempomat lub system Travel Assist. Jeśli systemy asystujące są wyłączone, a kierowca zbliży się do auta jadącego z przodu na niebezpieczną odległość, w polu wyświetlacza pojawi się czerwony znak ostrzegawczy.

Sztuczna inteligencja w tablicy rozdzielczej

Głównym elementem technicznym wyświetlacza przeziernego w technologii rozszerzonej rzeczywistości jest Picture Generation Unit (PGU) – moduł ukryty głęboko we wnętrzu tablicy rozdzielczej. Monitor LCD emitujący światło o dużym natężeniu wysyła wiązkę promieni do dwóch poziomych luster, a specjalny system optyczny rozdziela je na pola bliskiego i dalekiego widzenia. Umieszczone poziomo lustra odbijają promienie do dużego wklęsłego i regulowanego elektrycznie lustra. Z niego są one kierowane na przednią szybę samochodu w pole widzenia kierowcy. W wirtualnym odstępie 10 m widzi on pojawiające się symbole równie ostro, jak elementy rzeczywistego otoczenia.

Źródłem obrazów jest tak zwany AR Creator (AR – Augmented Reality, rzeczywistość rozszerzona) znajdujący się w centralnym komputerze modeli ID.3 i ID.4. Oblicza on, w które miejsce w realnym otoczeniu auta powinny zostać wpisane wirtualne znaki. Podstawą tych obliczeń są dane dostarczane przez kamerę umieszczoną z przodu samochodu, przez radarowy czujnik i przez mapę systemu nawigacji. Znaki pojawiające się w polu dalekiego widzenia są stabilizowane, by pozostawały nieruchome niezależnie od ruchów nadwozia pojazdu.

Volkswagen zaprasza do serwisów na aktualizację softu

Volkswagen zapowiada, że osoby już użytkujące ID.3 1ST w wersji Max za kilka tygodni zostaną zaproszone do serwisów na aktualizację oprogramowania samochodu. W efekcie zostaną aktywowane: Head-Up Display z rozszerzoną rzeczywistością jak i funkcja bezprzewodowego App-Connect. Z kolei samochody zamawiane obecnie, na których wyposażeniu znajduje się Head-Up Display z poszerzoną rzeczywistością, trafią do odbiorców z już działającą funkcjonalnością.

Hologramy zamiast deski rozdzielczej

Volkswagen jakiś czas temu zdobył udziały w firmie SeeReal Technologies, która jest uznawana za złote dziecko w branży nowych technologii. W ten sposób koncern z Wolfsburga zwiększył sobie dostęp do technologii rzeczywistości rozszerzonej, którą już stosuje w konstrukcji wskaźników samochodowych. Jednocześnie inżynierowie VW utrzymują, że w kolejnych generacjach wyświetlaczy head-up trójwymiarowy obraz może wręcz płynnie zlewać się z otoczeniem stwarzając nowe możliwości prezentowania informacji – zarówno bezpośrednio przed kierowcą, jak i daleko w przestrzeni otaczającej auto.

Tablica rozdzielcza jaką znamy dzisiaj, w przyszłości może już nie być stosowana w samochodach, w których obsługa różnych funkcji będzie się odbywać za pomocą wirtualnych włączników i wyświetlaczy. Wszystkie osoby podróżujące autem będą mogły korzystać ze znajdujących się wokół nich w zasięgu wzroku łatwo dostępnych informacji przekazywanych w postaci trójwymiarowych znaków, będą też mogły wykorzystywać pola graficzne do interakcji z samochodem. Właśnie nad takimi technologiami prowadzi prace firma SeeReal Technologies i ma w tej dziedzinie wielkie postępy.