Alfa Romeo rusza w Polsce realizacją nowej strategii. A pierwszym asem z rękawa jest 5-letnia przedłużona gwarancja Maximum Care z limitem przebiegu do 200 tys. km.

– Gwarancja dotyczy wszystkich sprzedanych modeli na terenie Polski od początku stycznia 2021 r., niezależnie od roku produkcji i kanału sprzedaży, a więc skorzystają z niej wszyscy klienci indywidualni i biznesowi, w tym wynajmy długoterminowe oraz floty – powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, dyrektor marki Alfa Romeo w Polsce.

Jak wyjaśnił, 5-letnia gwarancja Maximum Care obejmuje 2-letnią gwarancję fabryczną oraz rozszerzoną 3-letnią ochronę serwisową na usterki elektryczne i mechaniczne.

– Ogromną zaletą oferowanej usługi jest fakt, że gwarantem w całym, 5-letnim okresie pozostaje FCA Poland, zamiast zewnętrznego ubezpieczyciela pokrywającego koszty napraw. Rozwiązanie to w połączeniu z bardzo szerokim zakresem gwarancji daje klientowi poczucie większej pewności i bezpieczeństwa – ocenił.

Grzanecki podkreślił, że 5-letnia ochrona serwisowa oferowana jest z wyjątkowo dużym przebiegiem sięgającym do 200 tys. km w całym okresie. – Daje to średnio 40 tys. km rocznie, co w porównaniu ze statystycznym, rocznym przebiegiem samochodu osobowego w Polsce wynoszącym 20-25 tys. km, zapewnia bardzo dużą swobodę w wykorzystaniu auta, również jako narzędzia pracy – zauważył.

Alfa Romeo ładna i niezawodna

To, że Alfa Romeo decyduje się na tak długi okres gwarancyjny z limitem przebiegu aż do 200 tys. km, może świadczyć o pewności, co do jakości samochodów najnowszej generacji. Włosi od pewnego czasu robią wszystko, by z twarzy hejterów zmazać kpiarski uśmieszek. I wychodzi im to skutecznie. Zresztą niezawodność Gulii czy Stelvio potwierdzają najróżniejsze raporty i sami użytkownicy...

– Poza oczywistą poprawą oferty dla naszych klientów, jaką daje nam 5-letnia gwarancja, nie bez znaczenia jest również aspekt postrzegania i wyceny samochodów Alfy Romeo przez ekspertów rynku aut używanych – wskazał Grzanecki. – Dzięki 5-letniej gwarancji, klienci kupujący dziś modele Alfy Romeo będą mogli sprzedać je za klika lat za wyższą cenę, a osoby decydujące się na wynajem długoterminowy zapłacą niższe miesięczne raty - zapewni to poprawa tzw. wartości rezydualnej, czyli realnej wartości samochodu używanego, która dzięki wydłużonej gwarancji producenta wzrośnie, a w konsekwencji utrata wartości Alfy Romeo będzie znacząco niższa – podkreślił.

Silnik, zawieszenie, skrzynia biegów... Na gwarancji przez 5 lat

5-letniej Przedłużonej Gwarancji Maximum Care podlega między innymi:

silnik,

układ kierowniczy,

układ hamulcowy,

układ BSG (Belt Start Generator),

skrzynia biegów,

układ klimatyzacji,

systemy ochrony i bezpieczeństwa,

układ trakcji elektrycznej,

układ chłodzenia i zasilania paliwem,

podzespoły elektryczne,

przyrządy,

przeniesienie napędu,

zawieszenie,

multimedia.

Usługa Maximum Care obejmuje:

pełny koszt części, materiałów i robocizny niezbędnych do wykonania napraw,

obsługę i naprawę na terenie Europy oraz w kilku państwach ościennych,

zabezpieczenie przed inflacją, wzrostem cen części, materiałów, robocizny i podatku VAT,

ważność w całej sieci serwisowej FCA marki Alfa Romeo,

gwarancję stosowania oryginalnych części zamiennych.

Wyłączenia:

przeglądy i obsługa okresowa,

części zużywające się i eksploatacyjnie,

elementy blacharskie i lakiernicze (pełen wykaz wyłączeń jest podany w Ogólnych Warunkach Maximum Care).

Do tego wydłużona gwarancja umożliwia zakup pakietu odnawiającego fabryczne usługi Assistance w okresie dodatkowej ochrony czyli po pierwszych 2 latach, które obejmują naprawę pojazdu na drodze, samochód zastępczy, hotel, kontynuację podróży/powrót do domu, holowanie oraz całodobową informację przez wszystkie dni w roku, lub Assistance Light, które zapewnia pomoc na drodze i holowanie.

Warunki gwarancji dotyczące ochrony nadwozia nie ulegają zmianie i wynoszą 3 lata na powłokę lakierniczą oraz 8 lat na perforację blach w wyniku korozji.