Adamczyk przypomniał w TVP Info, że Francja blokuje ruch ciężarowy, co do tej pory w Europie nie miało miejsca, np. podczas pierwszej fali epidemii.

Dzisiaj sytuację mamy zgoła zupełnie inną. Zamknięte granice francuskie, czyli granice UE, przed samochodami ciężarowymi wracającymi z Wysp na kontynent. (...) To nie tylko samochody ciężarowe z Polski, Wielkiej Brytanii, ale także z Rumunii, z Węgier (...). Rządy tych krajów, podobnie jak i nasz rząd podejmuje działania, aby odblokować granice francuskie dla polskich TIR-ów - powiedział Adamczyk.

Adamczyk: To jest bardzo duża liczba kierowców

Minister pytany był, czy wie, ilu polskich kierowców ma problem w związku z zamknięciem francuskiej granicy. Identyfikujemy tę ilość. Mogę na dzisiaj powiedzieć, że to jest bardzo duża ilość kierowców. Ta sytuacja wystąpiła w dniu wczorajszym w ciągu dnia, zbieramy informacje - odpowiedział.

Nasi przedstawiciele przy Komisji Europejskiej, w Brukseli podejmują zdecydowane działania. Staramy się wywrzeć na Francuzach szczególnie nacisk, aby zostały otwarte granice i pozwolono przejechać tym kierowcom, którzy wracają do kraju - poinformował minister.

Wyraził nadzieję, że za kilka, kilkanaście godzin będziemy dysponowali wiedzą o tym, ile samochodów zostało zatrzymanych na Wyspach - informacje mają być zebrane od przewoźników. Dodał, że obecnie trudno określić, jaka jest to liczba, ale - jak zaznaczył - "należy się liczyć z dużą ilością samochodów ciężarowych, z dużą ilością kierowców, Polaków, którzy utknęli na Wyspach".

W związku z rozprzestrzeniającym się w południowo-wschodniej Anglii nowym szczepem koronawirusa Francja ogłosiła w niedzielę, że wstrzymuje połączenia pasażerskie z Wielkiej Brytanii oraz transport towarowy. To spowodowało wielokilometrowe korki na autostradzie M20 prowadzącej do Dover, gdzie znajduje się główny port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche. Wprawdzie ładunki nadal mogą być wwożone do Wielkiej Brytanii, ale kierowcy raczej nie chcą wjeżdżać nie mając pewności, kiedy granica zostanie ponownie otwarta.

Premier: Interweniowałem w sprawie ciężarówek na granicy francusko-brytyjskiej

Brytyjskie MSW podało, że ponad 1500 samochodów ciężarowych utknęło w południowo-wschodniej Anglii, czekając na wjazd do Francji. W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, Francja zamknęła w niedzielę granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin. Zakaz dotyczy zarówno ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Skutkiem są ogromne korki przy dojeździe do Dover, gdzie znajdują się port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche

Jestem w bezpośrednim kontakcie z naszymi służbami, które interweniują. Sam osobiście również interweniowałem osobiście u prezydenta Francji i u premiera Wielkiej Brytanii w nadziei, że ten korek zostanie szybko zlikwidowany i kierowcy będą mogli ruszyć – poinformował we wtorek Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie.