Narodowa kwarantanna będzie obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej) – ogłosiło ministerstwo zdrowia. Resort wprowadzi dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięte zostają hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie, zamknięte będą też galerie handlowe, oprócz m.in. sklepów spożywczych, aptek, drogerii.

Zakaz przemieszczania się Sylwestra i mandat

Ale największe poruszenie wzbudził czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (od 19.00 do 6.00), który będzie obowiązywał w całym kraju. Co stanie się, jeśli kogoś policyjny patrol zatrzyma po 19.00?

– W ostatnim czasie poprawiliśmy od strony legislacyjnej strukturę przepisów, które są podstawą karania. W tym przypadku – tak, jak dotychczas to było stosowane – będą groziły mandaty – oświadczył w czasie ogłaszania nowych obostrzeń Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Czyli jak to dziś wygląda? Sprawdziliśmy...

– Obecnie art. 116a kodeksu wykroczeń mówi, że dla osób nieprzestrzegających nakazów, zakazów i ograniczeń grozi mandat do 1000 zł – powiedział dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji. – W przypadku odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz kieruje wniosek do sądu. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi kara pieniężna nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego państwowego inspektora sanitarnego wynosi od 5 do 30 tys. zł – wyjaśnił i podkreślił jednocześnie, że policja czeka na nowe rozporządzenie, które określi dokładnie jak funkcjonariusze mają działać i reagować w sylwestrową noc.