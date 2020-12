Jaworzno zostało wybrane na miejsce budowy fabryki samochodów elektrycznych Izera. Symboliczne wbicie łopaty pod inwestycję zaplanowano jesienią 2021. Przedstawiciele ElectroMobility Poland (EMP) zakładają, że budowa zakładu będzie kosztować 2 mld zł.

– W Katowicach minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele spółki EMP, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, miasta Jaworzna i Lasów Państwowych podpisali memorandum o współpracy przy przygotowaniu terenu pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów elektrycznych – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek, dyrektor biura komunikacji i rozwoju biznesu EMP.

Jaworzno najlepsze z 30 lokalizacji

Na początkowym etapie spółka ElectroMobility Poland rozważała blisko 30 lokalizacji, w tym kilka na Śląsku.

– We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą doradczą specjalizującą się w podobnych procesach, dokładnie sprawdzaliśmy każdą z nich – powiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Kluczową rolę odgrywały takie czynniki, jak: dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów.

– Ważna była nie tylko możliwość zbudowania fabryki, ale też odpowiedniego zaplecza logistycznego i stworzenie parku dostawców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Jaworzno daje największy potencjał w tym zakresie, stąd po dokładnych i szczegółowych analizach wskazaliśmy właśnie to miejsce – stwierdził szef EMP i ocenił, że dodatkową gwarancją powodzenia tego projektu są partnerzy, którzy deklarują wsparcie i zaangażowanie, aby doprowadzić inwestycję do mety.

Produkcja Izery o rok później. Pierwsze samochody w 2024

Wcześniejsze deklaracje spółki podczas premiery prototypów mówiły o rozpoczęciu produkcji Izery od 2023 roku. Teraz pojawił się nowy termin.

– W związku z koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy fabryki odpowiednich prac przygotowawczych produkcja aut rozpocznie się w 2024 roku. Jestem przekonany, że czas zainwestowany teraz zwróci się na dalszych etapach projektu – stwierdził Zaręba.

EMP spodziewa się, że dzięki nowemu zakładowi pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 3 tys. przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Nowe etaty wpisują się plany rządu. Przypominamy, że we wrześniu prowadzono rozmowy na temat transformacji górnictwa – wtedy była też mowa o tworzeniu w województwie śląskim nowych etatów, w miejsce tych utraconych w kopalniach.

Fabryka Izery będzie zlokalizowana na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, skupiającej ponad 400 firm, w których jest już 80 tys. miejsc pracy.

– W strefie działają zautomatyzowane, zrobotyzowane fabryki oraz firmy specjalizujące się w inteligentnych rozwiązaniach. Nasz flagowy klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing skupia obecnie ponad sto kilkadziesiąt firm motoryzacyjnych i jest w elitarnym gronie 15 Krajowych Klastrów Kluczowych – zaznaczył Janusz Michałek, prezes KSSE. – Tu, na terenie KSSE, funkcjonuje znaczna część firm produkujących komponenty do samochodów. Nasi inwestorzy mogą stać się partnerami Izery i pomóc w tworzeniu lokalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy motorem branży automotive. To na Śląsku bije motoryzacyjne serce Polski i chcemy, żeby było to też serce elektromobilne – podkreślił.

Izera. Dwie pojemności baterii. Zasięg – 400 km

EMP planuje zaoferować dwie pojemności baterii, a jedno ładowanie do pełna powinno zapewnić 400 km zasięgu. Z deklaracji spółki wynika, że zastosowany w samochodach elektryczny napęd pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund.

Nad wyglądem Izery, wraz z zespołem polskich inżynierów i stylistów, pracowali m.in. projektanci z Torino Design. To prywatne, niezależne włoskie studio stylistyczne, założone 15 lat temu przez Roberto Piattiego, które pracuje z europejskimi i światowymi markami, w tym również z segmentu premium. Konsultantem projektu był Tadeusz Jelec, wieloletni projektant Jaguara.

Rządowe wsparcie fabryki Izery

– Wokół projektu udało nam się zjednoczyć partnerów z wielu instytucji. Dzięki połączeniu ich zaangażowania i potencjałów plan budowy fabryki zyskał realny kształt. Teraz wszystkie strony muszą intensywnie działać, aby doprowadzić do finalizacji projektu – zauważył Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. – Izera jest szansą dla sprawnie funkcjonującej tu branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy województwa – dodał.

Minister zapowiedział również rządowe wsparcie projektu.

– Budowanie lokalnej specjalizacji, generowanie impulsu rozwojowego dla kluczowych branż, kreowanie popytu na nowoczesne usługi oraz technologie, czy transformacja regionów jest rolą państwa. Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi dostrzec rynkowe "momentum" i zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych – wyjaśnił.

Jaworzno (152 kmkw. powierzchni, do 100 tys. mieszkańców) to najdalej na wschód wysunięte miasto województwa śląskiego (na granicy z województwem małopolskim). Leży na skrzyżowaniu dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych – z Drezna do Kijowa (linia kolejowa E30 i autostrada A4) oraz z Gdańska do Wiednia (linia kolejowa E65 i droga ekspresowa S1). Lotnisko w Balicach znajduje się w odległości 39 km, a lotnisko w Pyrzowicach 33 km. Niemal tuż za północną granicą miasta funkcjonuje również Euroterminal kolejowy w Sławkowie. Włodarze miasta podkreślają, że dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym cała Europa jest w zasięgu ręki, a Jaworzno dysponuje potencjałem hubu dla międzynarodowych łańcuchów dostaw.