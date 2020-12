Kupno samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje aż 46 proc. ankietowanych Polaków. W tej liczbie 58 proc. sięgnie po pojazd używany, a pozostali po nowy – wynika z badania "Portfele Polaków pod lupą" przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Reklama

– Choć nie jest to łatwe, ale odnajdujemy się w "koronawirusowej" rzeczywistości i do zmian podchodzimy z otwartością. Niektóre z nich zostaną z nami na stałe, na przykład przeniesienie wielu działań do sfery online, a inne zaadaptujemy w części. Istotne jest to, że powrót do "normalności", choć nieco innej, na pewno nastąpi – powiedziała Daria Zielaskiewicz, dyrektor departamentu marketingu i brand managementu w Volkswagen Financial Services.

Ten powrót jednak może nie być szybki i łatwy – pandemia wpłynęła i wciąż wpływa na niektóre aspekty życia i codzienne decyzje konsumentów. W kilku obszarach widać to szczególnie wyraźnie.

Samochód z internetu

Przeniesienie do internetu wszystkich możliwych działań staje się faktem. Ten kierunek był w zasadzie nieunikniony, ale wprowadzenie obowiązkowego dystansu społecznego przyspieszyło przejście do sfery online. 75 proc. ankietowanych w badaniu VWFS szuka informacji na temat samochodów, które planują kupić, na największych portalach z ogłoszeniami, prawie połowa (44 proc.) korzysta również ze stron internetowych marek i producentów pojazdów, a 1/5 - ze stron firm finansujących zakup aut, takich jak VWFS.

Poszukiwanie informacji to jedna strona medalu, druga to zakup samochodu w sklepie internetowym. Od chwili wybuchu pandemii kupujemy znacznie częściej w internecie (tak deklaruje niemal 2/3 respondentów), ale zakup pojazdu jest postrzegany nieco inaczej. Trzy na cztery badane osoby to tradycjonaliści i wolą nabyć auto w salonie. Pozytywnym zaskoczeniem mogą być jednak odpowiedzi aż 24 proc. ankietowanych, którzy zdecydowaliby się na zdalny zakup samochodu. Ta grupa będzie rosła, dlatego producenci aut uruchamiają internetowe sklepy i platformy sprzedaży kolejnych marek. Liderzy wystartowali już dawno.

– Pierwsza w Polsce była Skoda, która na długo przed wybuchem pandemii uruchomiła swój sklep online we współpracy z Volkswagen Financial Services. Zdalną sprzedaż Skoda rozpoczęła prawie 3 lata temu. VWFS w ramach sklepu zapewnił klientom marki atrakcyjną ofertę finansową, w tym pierwszy w historii polskiej Skody leasing konsumencki – wyjaśniła Zielaskiewicz. – W ostatnim czasie również inne popularne marki razem z VWFS zaprezentowały swoje internetowe platformy, w tym SEAT i Volkswagen. Tu także przedsiębiorcy i klienci prywatni mogą sfinansować samochody naszym leasingiem – dodała.

Co najbardziej przekonuje grupę zwolenników auto sklepów do zakupu samochodu online? Przede wszystkim wygoda i dostępność wszystkich produktów w jednym miejscu oraz poczucie bezpieczeństwa wynikające z możliwości pozostania w domu (odpowiednio 29 i 17 proc. wskazań).

W przypadku zakupu przez internet związanych z samochodem usług, na przykład ubezpieczenia komunikacyjnego czy pakietu serwisowego, grupa chętnych na zdalne transakcje zdecydowanie rośnie. Otwartość na takie zakupy deklaruje 2/3 ogółu badanych. Wśród nich ponad 70 proc. zwraca uwagę na wygodę, dostępność i bezpieczeństwo, ale także na prostotę oraz szybkość takich operacji.

Polacy chcą kupować samochody

Badanie "Portfele Polaków pod lupą" wskazuje, że 46 proc. ankietowanych osób, w tym samozatrudnionych przedsiębiorców, w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zakup samochodu.

– Co ciekawe, w tej liczbie naprawdę duża grupa, 42 proc., decyduje się na pojazd nowy. To znacznie większy odsetek niż dotychczas. W roku 2019 wśród zakupionych na naszym rynku samochodów osobowych zaledwie 1/3 stanowiły nowe auta – zauważyła Zielaskiewicz.

Reklama

Jaki jest wpływ wydarzeń związanych z koronawirusem na fakt, że niemal połowa respondentów ma zamiar w niedalekiej przyszłości kupić samochód? Niemal 70 proc. ankietowanych uznało, że pandemia nie ma wpływu na ich plany zakupu auta lub że ten zakup zostanie tylko odsunięty w czasie. Możliwe, że na umocnienie w tym postanowieniu wpływa również ogłoszenie samochodu za najbezpieczniejszy obecnie środek transportu ze względu na odizolowanie podróżujących od otoczenia. Badani ocenili także tę kwestię: blisko połowa, 43 proc., częściej niż przed wybuchem pandemii korzysta z samochodu. Z drugiej strony, niemal tyle samo osób ograniczyło w tym czasie korzystanie z komunikacji publicznej.

Ile Polak wyda na samochód?

Z jaką ceną pojazdu liczą się ankietowani? Różnice są widoczne w zależności od wieku samochodu, czyli wśród osób planujących zakup nowych wobec nabywców aut używanych. Ponad połowa (56 proc.) przyszłych klientów salonów dilerskich jest w stanie zaakceptować cenę do 100 tys. zł, a 25 proc. wyda nawet do 150 tys. zł. W nieco większej grupie badanych, zdecydowanej na samochód używany, proporcje są zgoła inne. Aż 83 proc. respondentów planuje zmieścić się w budżecie do 50 tys. zł.

– Dla ankietowanych, tak jak dla zdecydowanej większości kupujących na polskim rynku, koszt auta jest niezmiennie jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy decyzji o zakupie. Systematycznie rośnie jednak grupa nabywców, którzy nie porównują cen samochodów, ale wysokości rat i dopasowują je do swojego miesięcznego budżetu. Volkswagen Financial Services, jako prekursor nowoczesnego finansowania samochodów, już prawie 7 lat temu wprowadził kredyt i leasing z niskimi ratami w ofertach dla marek Grupy Volkswagen. Od ponad roku niskie raty są już dostępne przy zakupie pewnych i sprawdzonych samochodów używanych – podkreśliła Daria Zielaskiewicz.

Wysokość budżetów, które badani planują przeznaczyć na samochody, przekłada się także na sposób finansowania takich zakupów. Gotówka jest tu niekwestionowanym numerem 1, wskazuje ją 65 proc. osób prywatnych i 72 proc. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Powrót do swoich zasobów to również jeden z efektów pandemii, choć oceny własnej sytuacji materialnej dokonywane przez respondentów badania VWFS są pozytywne.

Dobrze lub bardzo dobrze widzi swoją obecną kondycję finansową 37 proc. badanych, a prawie połowa nie zauważyła zmian. Zważywszy na "covidową" rzeczywistość i niepewne czasy te odpowiedzi należy zaliczyć do pozytywnych. Szczególnie, że 84 proc. uczestników badania nie odnotowało żadnego wpływu pandemii na swoją sytuację materialną lub wpływ ten był niewielki.

– Wyniki badania "Portfele Polaków pod lupą", mimo niemal roku życia w stanie "podwyższonej niepewności", napawają optymizmem co do przyszłości. Respondenci pozytywnie oceniają nie tylko stan swoich portfeli, ale i zapowiadają zakupy samochodów w bliskiej perspektywie. Rynek będzie miał więc szansę powrotu do corocznych wzrostów sprzedaży aut – skwitowała Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services.