Prawo jazdy zostawisz w domu, a policja nic za to nie zrobi. Punkty karne sprawdzisz w telefonie. Do tego koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, a samochód zarejestrujesz w miejscu czasowego zamieszkania. Ale to nie wszystko. Jakie jeszcze zmiany wchodzą w życie 4 i 5 grudnia 2020 roku?

Prawo jazdy w formie blankietu od soboty 5 grudnia zostawimy w szufladzie, a do jazdy samochodem będą potrzebne jedynie... kluczyki. To chyba najważniejsza nowość, której wyczekiwali kierowcy. A wprowadzą ją – i szereg innych ułatwień – znowelizowane Prawo o ruchu drogowym, znane też jako pakiet deregulacyjny. Reklama – Nie tylko możemy zostawić prawo jazdy w domu, ale możemy je mieć w swoim telefonie, a dokładnie w naszej aplikacji mObywatel. Na ten dzień czekało wielu kierowców – powiedział Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prawo jazdy w telefonie – Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w Centralnej Ewidencji Kierowców – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Od 5 grudnia jazda bez prawa jazdy. Eksperci alarmują: Nowe przepisy uderzą w kierowców Zobacz również Już teraz kierowcy nie muszą wozić w kieszeni dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Obecnie za brak "prawka" przy kontroli drogówka może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 50 zł. Jednak problem może nie być sam mandat, a brak możliwości dalszego kierowania pojazdem – jeśli nie mamy kogoś, kto mógłby dalej prowadzić samochód. Co ważne, w myśl przepisów zwolnienie z wożenia przy sobie blankietu nie oznacza, że znika obowiązek posiadania prawa jazdy, jako dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem, motocyklem itp. mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel. Pobierz już teraz Jednocześnie od 5 grudnia mPrawo Jazdy pojawi się w aplikacji mObywatel. Już teraz jest tam też mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdy i polisy OC. Aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetla komunikat z przypomnieniem. W mPojazd zawiera także dane pojazdu: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego. Razem z mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel pojawi się także licznik punktów karnych, dzięki któremu będzie można cyfrowo kontrolować stan konta za drogowe przewinienia. – Większa cyfryzacja oraz uproszczenie schematu załatwiania spraw urzędowych są w Polsce bardzo potrzebne – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Brak konieczności posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy czy możliwość czasowej rejestracji auta to rozwiązania, na które czeka wielu kierowców. Proponowane zmiany pozwolą zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze, pod warunkiem, że systemy teleinformatyczne będą działały prawidłowo – podkreśliła. Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego. Wystarczy zaświadczenie Od 4 grudnia jeśli komuś w dowodzie rejestracyjnym skończą się rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dokumentu. Diagnosta po przeglądzie wystawi specjalne zaświadczenie z datą kolejnego badania. A co w sytuacji jeśli ktoś zapodzieje taki dokument? Małe tablice rejestracyjne, wielkie kłopoty. Od 4 grudnia taki samochód nie przejdzie przeglądu Zobacz również – Jeśli zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym zostanie zgubione, albo zniszczone, można podjechać na tą konkretną stację, która wykonała badania techniczne i poprosić o duplikat. Stacje kontroli pojazdów wydają duplikaty bez problemu – powiedział dziennik.pl Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. – Poza tym, trzeba pamiętać o tym, że od 4 grudnia, gdy sprzedajemy pojazd i brak jest miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, to kupującemu trzeba przekazać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym – podkreślił szef PSKP. Reklama Rejestracja poza "własnym" urzędem Od piątku 4 grudnia łatwiej będzie m.in. wrócić do domu z drugiego końca Polski właśnie kupionym samochodem. – Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu – wyjaśnił Huptyś. Także od 4 grudnia obowiązuje też powiązanie czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. – Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu – skwitował rzecznik resortu infrastruktury.