Fiat Tipo Cross zwarty i gotowy do debiutu na polskim rynku. Nowy model pojawi się w towarzystwie odmłodzonego trio rodziny Tipo (sedan, hb 5d i kombi). Ubrany w srebrne osłony, relingi i czarne nadkola wypełnione większymi kołami z Fiata 500X sprawia wrażenie odważniejszego. Prześwit zyskał 4 cm. W sumie Tipo Cross jest o 7 cm wyższy od zwykłego pięciodrzwiowego Tipo Life.

Reklama

Cyfrowe wnętrze. Wirtualny kokpit

Tipo Cross stanie się wizytówką cyfryzacji popularnych modeli Fiata. We wnętrzu zaoferuje wirtualny 7-calowy kokpit, który będzie można konfigurować. W honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje 10,25-calowy ekran dotykowy bardziej zaawansowanego systemu multimedialnego UConnect 5 (z Apple CarPlay i Android Auto). Kierownica jest mniejsza, przez co jej wieniec ma lepiej leżeć w dłoniach. Z tyłu przewidziano port USB.

Nowy silnik 1.0 Turbo z Polski

Tipo Cross – podobnie jak cała gama Tipo – dostanie nowy benzynowy trzycylindrowy silnik 1.0 Turbo o mocy 100 KM (190 Nm). Aluminiowa jednostka benzynowa powstaje w Polsce (FCA Power Train w Bielsku-Białej) i jest wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa, układ Multiair III (zoptymalizowane elektrohydrauliczne sterowanie zaworami) i filtr cząstek stałych. Połączona z litrowym sercem pięciobiegowa skrzynia manualna została tak zmodyfikowana i zestopniowna, by na autostradzie utrzymując silnik powyżej 3200 obr./min i przy prędkości ok. 130 km/h zapewnić wyższy komfort jazdy. Silnik Diesla 1.6 Multijet pojawi się w dwóch wersjach: 95 KM i 130 KM.

Fiat Tipo jako hybryda 1.3 Turbo

Po koniec 2021 roku Fiat planuje wprowadzić Tipo jako miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy 1.3 Turbo. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator BSG (Belt integrated Starter Generator), który także ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a w trakcie przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.

Reklama

Fiat Tipo City Sport w 2021 roku

Włosi przygotowali też nowe Tipo City Sport, na którego zamówienia będzie można składać pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Ten model ma kusić m.in. seryjnymi światłami FULL LED, 18-calowymi alufelgami z diamentowym szlifem czy ekskluzywnym szarym lakierem. Grill z nowym logo Fiata, obudowy bocznych lusterek, słupki B oraz klamki pokrywa lśniąca czerń.

Na pokładzie Tipo City Sport czarna podsufitka, wirtualny 7-calowy kokpit, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika Keyless Entry/Go czy szereg systemów wspomagania kierowcy plus adaptacyjne światła drogowe. Samochód przewidziano w wersji hatchback i kombi z turbobenzynowym silnikiem 1.0/100 KM lub dieslem 1.6/130 KM.

Nowy Fiat Panda Sport. Hybryda z pazurem

Razem z nowym Tipo na scenę wjeżdża Panda Sport. Mniejszy samochód w dynamicznej wersji to 16-calowe alufelgi, klamki i obudowy lusterek w kolorze nadwozia (opcjonalnie mogą być w błyszczącej czerni w połączeniu z czarnym dachem) oraz chromowane logo "sport" na panelu bocznym, nad kierunkowskazem. Przewidziano też nowy lakier szary mat.

W środku czeka nowa deska rozdzielcza w kolorze tytanowym, panele drzwi ze skóry ekologicznej, czarna podsufitka i nowa ciemnoszara tapicerka materiałowa ze wstawkami ze skóry ekologicznej i czerwonymi przeszyciami. Na zamówienie przewidziano pakiet Pandemonio – to ukłon w stronę pakietu wprowadzonego w 2006 roku dla Pandy 100 HP, zawierającego czerwone zaciski hamulcowe, przyciemnione szyby i kierownicę obszytą skórą. Po raz pierwszy w tym modelu w standardzie jest nowe radio cyfrowe DAB z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto.

Nowa Panda Sport jest wyposażona w dostępny w całej gamie układ miękkiej hybrydy. Inżynierowie postawili tu na 3-cylindrową jednostkę 1.0/70 KM, połączoną z silnikiem elektrycznym z systemem BSG (Belt integrated Starter Generator). Ten ostatni odzyskuje energię podczas hamowania i zwalniania, przechowuje ją w akumulatorze litowym o pojemności 11 Ah i wykorzystuje, przy maksymalnej mocy 3,6 kW, do ponownego uruchomienia silnika w trybie Stop&Start i wspomagania go podczas przyspieszania.