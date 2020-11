Kia Ceed hatchback i kombi, stylowy crossover XCeed oraz shooting brake ProCeed doczekały się rewolucji pod maską. Koreańska marka opracowała zupełnie nowy silnik benzynowy 1.5 T-GDi o mocy 160 KM i już montuje go w swoich najpopularniejszych samochodach. Tym samym z oferty znika wariant 1.4 T-GDi. Zmiana jest efektem ostrzejszych norm emisji nałożonych przez Unię Europejską na producentów – norma Euro 6d (Full) zastępuje Euro 6d Temp. I wygląda na to, że żałoba po mniejszej konstrukcji nie potrwa długo – nowy silnik jest o 20 KM mocniejszy. Zyskał również maksymalny moment obrotowy – z 243 Nm wzrósł do 253 Nm (od 1500 do 3500 obr./min), a to powinno przełożyć się na lepszą elastyczność i sprawniejsze wyprzedzanie. Debiutujący benzynowiec może współpracować z sześciobiegową przekładnią manualną lub z siedmiobiegową dwusprzęgłową 7DCT. Producent oferuje go zarówno w wersji klasycznej oraz jako miękką hybrydę z rodziny EcoDynamics+, w tym również w usportowionych modelach GT-Line.

Urzędnicy dociskają koncerny

Żeby spełnić nowe normy UE nowy silnik 1.5 T-GDi jest wyposażony m.in. w system płynnej zmiany czasu otwarcia zaworów (Continuously Variable Valve Duration, CVVD), który zdaniem inżynierów podnosi osiągi przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla. Nowy niskociśnieniowy układ recyrkulacji spalin działa także przy niższych prędkościach obrotowych silnika, co powinno skuteczniej ograniczać zużycie paliwa i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. W układzie pracuje też filtr cząstek stałych (GPF) dla jednostek benzynowych.

Kia Ceed 1.5 T-GDi szybsza i bardziej elastyczna

Kia Ceed hb z nowym silnikiem 1.5 T-GDi/160 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 s (8,6 s z 7DCT). Poprzednia wersja 1.4 zbierała się odpowiednio o 0,3 s i 0,6 s wolniej.

Z kolei uzbrojone w jednostkę 1.5 T-GDi Ceed kombi i ProCeed ze startu zatrzymanego do 100 km/h wyrywają w 8,6 s (6MT) lub 8,8 s (7DCT). Kia XCeed 1.5 T-GDi na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 9,0 i 9,2 s (6MT i 7DCT).

Silnik 1.5 T-GDi także jako miękka hybryda

Nowa jednostka 1.5 T-GDi jest też dostępna w układzie miękkiej hybrydy (przekładnia 7DCT). W tym przypadku moment obrotowy silnika spalinowego jest większy, gdy do akcji wkracza jednostka elektryczna zasilana z 48-woltowego akumulatora litowo-jonowego. Za sprawą generatora rozruchowego (MHSG) wydłuża się też czas, kiedy silnik spalinowy jest wyłączony. MHSG jest połączony paskiem z wałem korbowym silnika i cicho przełącza się między trybami "silnik" i "generator". W trybie "silnik", podczas przyspieszania, MHSG przyczynia się do zmniejszenia obciążenia silnika spalinowego i do obniżenia emisji. Gdy samochód zwalnia, MHSG – w określonych warunkach – może przełączyć się w tryb "generator", co pozwala na odzysk energii z wału korbowego i na ładowanie baterii.

Do tego jeszcze silnik Diesla 1.6 CRDi może współpracować ze skrzynią iMT wyposażoną w system "clutch-by-wire". Przekładnia nie dość, że obniża emisję dwutlenku węgla to pozwala kierowcy na ręczną zmianę przełożeń. Zamiast mechanicznego połączenia pedału i sprzęgła w skrzyni iMT jest ono sterowane elektronicznie. Przekładnia iMT współpracuje z MHSG, aby zwiększyć wydajność układu napędowego poprzez wcześniejsze wyłączenie spalinowej jednostki napędowej podczas hamowania silnikiem. W trybie Eco przekładnia iMT umożliwia również krótkie okresy tzw. żeglowania podczas jazdy autostradą bez obciążenia silnika i przy prędkości do 160 km/h. Wystarczy, że kierowca wciśnie pedał przyspieszenia, hamulca lub sprzęgła, a elektronicznie sterowane sprzęgło natychmiast i bezszelestnie przywraca połączenie przekładni z silnikiem.

Kia Ceed z nowym silnikiem 1.5 T-GDi. Ile kosztuje?

Ceny? Kia Ceed 1.5 T-GDi kosztuje od 75 490 zł (wersja S; to o 3 tys. zł więcej w stosunku do 1.4 T-GDi). Model w odmianie M to przynajmniej 82 990 zł, dwusprzęgłowy automat 7DCT do tej konfiguracji to dodatkowo 6 tys. zł. A do miękkiej hybrydy trzeba dopłacić jeszcze 4 tys. zł.

Oprócz nowych silników i układów napędowych, Ceed jest nadal oferowany z innymi jednostkami napędowymi do wyboru. Gama obejmuje: 1.0 T-GDi (100 KM i 120 KM), turbodiesel 1.6 CRDi/136 KM w wersji z miękką hybrydą. Modelami o najwyższych osiągach w rodzinie pozostają Ceed GT i ProCeed GT oraz XCeed (L i XL) napędzane turbobenzynowym 1.6 T-GDi/204 KM.

Najtańszy Ceed w wersji hatchback to samochód z silnikiem 1.0/120 KM i 6-biegową przekładnią manualną – auto kosztuje od od 67 990 zł. Ceed kombi jest droższy o 4 tys. zł. Ceny XCeeda startują od 81 990 zł, a wyjściowa Kia ProCeed to przynajmniej 99 990 zł.

Nowy silnik 1.5 T-GDi - osiągi