Jak sfinansować nowy samochód do firmy i nie tracić pieniędzy? Szczególnie w obecnej sytuacji ten dylemat mocno trapi przedsiębiorców z sektora MŚP i mikro firm. Kredyt w przypadku biznesu nie należy do najszczęśliwszych opcji, stąd warto sprawdzić inne formy finansowania. - Na tle rynku złotym środkiem może być program SEAT for Bussines, propozycja przygotowana przez SEAT-a wspólnie z Volkswagen Financial Services. Hiszpańska marka oferuje w ramach programu trzy rozwiązania finansowe – Full Service Leasing, stworzony z myślą o flotach liczących powyżej 15 samochodów, oraz dwa dla mniejszych podmiotów i mikro firm, korzystających nawet z jednego auta: nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat lub klasyczny Leasing Moc Niskich Kosztów. – wyjaśnił Michał Dyc, Dyrektor Sprzedaży Detalicznej w Volkswagen Financial Services.

W obu tych przypadkach opłata wstępna nie jest konieczna, choć oczywiście zależy to od oceny zdolności leasingowej nabywcy. Procedury są proste, a decyzja o przyznaniu finansowania może zapaść bardzo szybko, bo w zaledwie 90 minut. Właściciel firmy podpisuje jedynie dokumenty i wyjeżdża samochodem z salonu. Na które rozwiązanie postawić? - Leasing Moc Niskich Kosztów SEAT-a to oferta dla firm, które szukają klasycznej i dobrze znanej oferty, a na koniec umowy planują wykupić samochód i dalej go eksploatować lub samodzielnie odsprzedawać. Młodszym bratem tego rozwiązania jest nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat, który w obecnej sytuacji można uznać za najpewniejsze rozwiązanie dostępne na rynku. – podkreślił Michał Dyc z VWFS.

Wybierając Leasing Moc Niskich Rat SEAT-a podczas trwania umowy przedsiębiorca opłaca wyjątkowo niskie miesięczne raty. Mogą być one znacznie mniejsze w porównaniu z klasycznym leasingiem, ponieważ klient spłaca w ratach tylko przewidywaną w okresie umowy utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę.

Pod koniec umowy trwającej 3, albo 4 lata właściciel firmy decyduje, czy woli zwrócić auto do dilera i zamienić je na nowy model SEAT-a, czy spłacić jednorazowo pozostałą wartość samochodu i dalej go użytkować. Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej korzystniej jest jednak po prostu zamienić pojazd na nowy i dalej korzystać z niskich miesięcznych opłat.

- Mniejsze firmy nie dysponują dużym kapitałem i to dla nich VWFS tworzy produkty finansowe, które mają za zadanie obniżenie całkowitych kosztów użytkowania samochodu. Z punktu widzenia mikro i małych przedsiębiorstw optymalną ofertą jest właśnie Leasing Moc Niskich Rat SEAT-a. – wskazał Michał Dyc. – To finansowanie dla tych, którzy chcą w spokoju i bez dodatkowego ryzyka prowadzić biznes i jeździć nowymi samochodami w ramach rozsądnych kosztów. – dodał ekspert VWFS.

Leasing Moc Niskich Rat pozwala także na znaczną swobodę. Przedsiębiorca może wybrać droższe auto, w tym z wyższego segmentu, a raty leasingowe będą na podobnym poziomie jak w przypadku tańszego modelu w klasycznym leasingu. Takie finansowanie pozwala również puścić wodze fantazji przy konfiguracji samochodu – miesięczna rata za wymarzony model wzrośnie bardzo niewiele, nawet przy wybraniu mocniejszego silnika i znacznie bogatszego czy nietypowego wyposażenia. Do tego auto o lepszej prezencji może stanowić wizytówkę firmy.

Co istotne, Leasing Moc Niskich Rat SEAT-a, eliminuje kłopot z odsprzedażą takiego pojazdu po kilku latach na rynku wtórnym, ponieważ umowa gwarantuje klientowi możliwość zwrotu samochodu na zakończenie umowy. - W programie SEAT for Bussines każda firma znajdzie atrakcyjne rozwiązanie, dopasowane do jej aktualnej sytuacji i oczekiwań, a wszystko to bez konieczności wydania ani złotówki więcej, niż to konieczne. – podsumował Michał Dyc, Dyrektor Sprzedaży Detalicznej w Volkswagen Financial Services.