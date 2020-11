Warto uczyć się na błędach, ale… najlepiej cudzych. W kontekście poszukiwania rzetelnego mechanika jest w tym trochę prawdy. Dlatego też przed namierzeniem dobrego warsztatu samochodowego, warto poznać opinię znajomych czy kogoś z rodziny.

- Bardzo możliwe, że któryś z naszych bliskich sąsiadów, z racji dogodnej lokalizacji, zdecydował się na skorzystanie z usług mechanika z okolicy. Warto więc poznać jego zdanie na temat przeprowadzonej naprawy, a w razie negatywnej opinii, nie decydować się na odwiedziny w tym miejscu. Istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo, że również my nie będziemy zadowoleni z tego serwisu - mówi Dawid Kaczmarowski z Yanosik Warsztaty.

W weryfikacji świadczonych przez warsztaty usług pomoże też internet. To kopalnia opinii - zarówno zadowolonych, jak i bardzo rozczarowanych po naprawie aut kierowców.

- W sieci znaleźć można nie tylko najbliższy warsztat samochodowy, ale też poznać opinie na jego temat. Dzięki temu kierowcy będą wiedzieć, czy dany serwis jest wart uwagi, czy też lepiej omijać go szerokim łukiem. Wszystkie te informacje można znaleźć na przykład na stronie internetowej Yanosik Warsztaty - podpowiada Kaczmarowski.

Tłumy przed warsztatem

Rekomendacje najbliższych lub też pozytywnie opinie w sieci to nie wszystkie oznaki tego, czy dany mechanik cieszy się dobrą opinią. - O tym, że warsztat samochodowy wykonuje profesjonalnie swoje usługi, może także świadczyć… spora liczba aut na parkingu przed serwisem. Oznacza to bowiem, że dany mechanik ma wielu klientów, którzy dla dobrze wykonanej naprawy są w stanie na nią poczekać nawet kilka dni - zauważa ekspert.

Rzetelność mechanika widać także już przy pierwszym kontakcie oraz podejściu do naprawy.

- O tym, czy warsztat samochodowy, do którego zdecydujemy się oddać auto, jest profesjonalny, świadczą już najczęściej pierwsze minuty rozmowy z mechanikiem. To właśnie po niej można poznać, czy specjalista podchodzi do naszego auta kompleksowo, czy też nastawiony jest tylko na szybki zysk - komentuje Dawid Kaczmarowski z Yanosik Warsztaty.

Czy umie wyjaśnić problem?

Dlatego też tak istotny jest wstępny wywiad. Dobry mechanik powinien bowiem zapytać nie tylko o to, co jest powodem naszej wizyty, ale także zapoznać się z autem oraz sposobem jazdy.

- Jeśli odwiedzamy dany warsztat po raz pierwszy, to mechanik, któremu zależy na skutecznej naprawie, powinien nie tylko skupić się na usterce, ale też dopytać m.in. o historię pojazdu, wcześniejsze naprawy, ewentualne wypadki czy częstotliwość i sposób jazdy. Są to bowiem informacje, które pozwolą mu na całościowe przyjrzenie się samochodowi. Mogą one także przyczynić się do szybszego zdiagnozowania problemu, czy ewentualnego zapobiegania mu w przyszłości - wyjaśnia Kaczmarowski.

Profesjonalnego mechanika można poznać też po odpowiedziach. Eksperci z prawdziwego zdarzenia potrafią wyjaśnić dokładnie, co wymaga naprawy, co się z nią wiąże oraz ile orientacyjnie może ona kosztować.

- To, czego bardzo często boją się kierowcy, to fachowa rozmowa z mechanikiem. Wielu właścicieli aut nie ma bowiem pojęcia o mechanice, więc wszelkie dyskusje z ekspertem w tej dziedzinie są dla nich stresujące i wolą ich unikać. To jednak podstawowy błąd. Dobry mechanik powinien potrafić i chcieć wyjaśnić usterkę nawet laikowi. Jeśli cierpliwie odpowiada na wszystkie pytania, dokładnie tłumaczy problem oraz kroki podjęte w celu jego usunięcia to znak, że mamy do czynienia z fachowcem - mówi Kaczmarowski.

Mechanik dzwoni i pyta

Takie podejście jest bardzo cenione przez właścicieli aut - szczególnie jeśli zauważalne jest przez cały czas, kiedy samochód jest w rękach mechanika.

- Kontakt mechanika z klientem nie może ograniczać wyłącznie do wywiadu wstępnego. Fachowiec powinien informować właściciela pojazdu o wszystkich dodatkowych kosztach czy też innych usterkach znalezionych w trakcie naprawy. Częste są bowiem historie, w których to kierowca oddał do warsztatu auto z prośbą o wymianę jednego filtra, a po jego odebraniu otrzymał fakturę na niebotyczną kwotę, bo mechanik znalazł jeszcze starte klocki hamulcowe, dziurę w tłumiku oraz cieknącą chłodnicę i zdecydował się wymienić wszystko, bez uprzedniej konsultacji - opowiada ekspert.

Przepływ informacji między właścicielem auta a mechanikiem jest bardzo istotny.

- Jeśli mechanik informuje, że konieczna jest wymiana danej części i podaje cenę tej usługi, to kierowca w prosty sposób może sprawdzić, czy rzeczywiście jest ona tyle warta. Wystarczy wyszukać w sieci wymagający zmiany element i zweryfikować, jak kształtują się koszty jego zakupu. Jeśli jego cena oscyluje około 20 zł, to można się spodziewać, że stawka 200 zł zaproponowana przez mechanika jest próbą wykorzystania naszej niewiedzy - zwraca uwagę Kaczmarowski.

Paragony i faktury na dowód

Dobrym sposobem na weryfikację rzetelności mechanika są również wszelkiego rodzaju paragony, faktury, gwarancje czy protokoły odbioru. Prawdziwemu ekspertowi będzie bowiem zależeć na tym, abyś wraz z naprawionym autem otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty.

- Jeśli więc mechanik miga się od wystawienia oficjalnego dokumentu o przekazaniu auta lub tłumaczy się zakupem części “po kosztach” bez paragonu, to powinno to wzbudzać podejrzenia u kierowcy - zauważa Dawid Kaczmarowski z Yanosik Warsztaty.

Wszystkie wspomniane wyżej kwestie nie są jednak tak istotne, jak ostateczny efekt pracy mechanika. Okazuje się bowiem, że wykrycie i naprawienie usterki niekoniecznie musi oznaczać, że znaleźliśmy godnego polecenia fachowca.

- W sieci można znaleźć wiele opinii na temat mechaników, którzy co prawda poradzili sobie z diagnozą usterki i jej naprawieniem, ale auto nie opuściło ich warsztatu w znacząco lepszym stanie. Nie mówię tutaj nawet o doprowadzeniu do awarii innych elementów, ale kwestiach takich jak np. plamy z oleju na fotelu kierowcy, porysowany lakier czy brudne odciski palców na podsufitce – skwitował Kaczmarowski.