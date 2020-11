Odlewnia Volkswagen Poznań to jedna z największych odlewni aluminium w Europie i zarazem trzecia największa w koncernie VW. Właśnie ze stolicy Wielkopolski do fabryk na całym świecie wyjeżdżają części do samochodów niemal wszystkich firm wchodzących w skład niemieckiego giganta. Stąd przecież są wysyłane obudowy przekładni na potrzeby elektrycznego ID.3 produkowanego w Zwickau. Nie jest tajemnicą, że kierunek rozwoju Grupy Volkswagen to elektromobilność. Każda z marek koncernu już dziś oferuje przynajmniej jeden w pełni elektryczny model. A rewolucja w ofercie modelowej pociąga za sobą zmiany sposobu produkcji. Właśnie gruchnęła wieść, że poznański zakład będzie miał poważny udział w realizacji strategii VW.

– W wyniku postępowania przetargowego, Odlewnia Volkswagen Poznań w dwóch etapach pozyskała zlecenia na produkcję obudów silników elektrycznych do bogatej gamy napędzanych w ten sposób modeli różnych marek Grupy Volkswagen – poinformowała Patrycja Kasprzyk, rzecznik prasowy VWP. – W pierwszym przetargu powierzono wytwarzanie obudowy silnika elektrycznego osi przedniej, osi tylnej oraz osi tylnej platformy PPE Performance elektrycznych samochodów segmentu premium: Audi oraz Porsche – wyjaśniła.

Start seryjnej produkcji zaplanowano na połowę 2022 roku, a docelowo zakład ma wytwarzać 860 tys. sztuk tych elementów rocznie. – W ramach niezbędnych inwestycji powstanie zupełnie nowa linia produkcyjna, zakupionych będzie 10 nowych maszyn obróbczych, maszyna myjąca oraz maszyna do automatycznego pakowania – wyjaśniła Kasprzyk.

Drugi, rozstrzygnięty w październiku przetarg, pozwoli na uruchomienie w poznańskiej odlewni produkcji obudów silnika elektrycznego dla modeli budowanych na platformie MEB Performance.

– To przede wszystkim sztandarowe elektryczne modele Volkswagena: ID.3 oraz ID.4, ale również inne modele takich marek jak Skoda, Seat, Audi, a także przyszły VW ID. Buzz. W tym przypadku seryjna produkcja komponentów rozpocznie się w I kwartale roku 2023, a szacowana, maksymalna wielkość produkcji wyniesie ponad 450 tys. sztuk rocznie – wyjaśniła przedstawicielka VWP.

W przypadku Skody chodzi o model Enyaq iV. Seat to spółka-córka CUPRA i kompaktowy hatchback el-Born. Audi niebawem wprowadzi elektrycznego SUV-a, czyli Q4.

Na potrzeby tej produkcji rozbudowana będzie istniejąca już linia produkcyjna MEB Base + na której wytwarzane są dziś komponenty do elektrycznego ID.3. Pojawią się dodatkowe maszyny i urządzenia: 4 kolejne maszyny obróbcze oraz maszyna myjąca i maszyna do automatycznego pakowania.

– W naszym procesie planowania strategicznego uwzględniliśmy rosnący rynek e-mobilności. W związku z tym, nasz dział planowania technicznego już na etapie projektowania linii produkcyjnej MEB Base+ tak zaplanował urządzenia produkcyjne dla ID.3, by możliwa była ich rozbudowa. Dlatego możemy teraz wykorzystać tę linię do potrzeb produkcji obudów silników elektrycznych dla samochodów osadzonych na platformie MEB Performance – wyjaśnił Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor Odlewni Volkswagen Poznań. – W odlewaniu ciśnieniowym stosowane są standardy z projektu MEB Base+, a istniejąca linia MEB Base+ zostanie rozszerzona o różne systemy obróbki mechanicznej. W ten sposób poznańska odlewnia będzie w najbliższych latach produkować prawie półtora miliona komponentów rocznie dla elektrycznych modeli koncernu VW – wyliczył.

Jak podkreślają przedstawiciele VW zdobyte kontrakty pozwolą na zabezpieczenie istniejących w odlewni miejsc pracy. Jednocześnie sama produkcja obudów do silników elektrycznych będzie bardziej ekologiczna. Obróbka mechaniczna komponentów odbywać się będzie z minimalnym wykorzystaniem chłodziwa - metodą MMS (Minimal-Mengen-Schmierung). Zamiast dużej ilości płynów chłodzących wykorzystana będzie tu mgła olejowa i powietrze.

– Grupa Volkswagen przykłada również ogromną wagę do tego, by produkowane przez nią pojazdy elektryczne były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw. Stąd Odlewnia Volkswagen Poznań od roku 2019 – podobnie jak fabryka Volkswagen Poznań w Antoninku - w 100 proc. zasilana jest energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych – z elektrowni wiatrowych i hydroelektrowni zlokalizowanych w Polsce – przypomniała Patrycja Kasprzyk.