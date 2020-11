Do wypadku doszło późnym wieczorem z poniedziałku na wtorek. Patrolujący okolice Głogówka oznakowany radiowóz chciał zatrzymać do kontroli jadące przed nim seicento. Kierowca osobówki na widok sygnałów policji wzywających go do zatrzymania zaczął uciekać.

Na jednej z dróg powiatowych kierujący seicento nie zapanował nad pojazdem, który zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w prawidłowo jadące renault. Pomimo natychmiastowej akcji ratowniczej nie udało się uratować życia kierowcy fiata. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.