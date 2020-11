Kiedy samochód elektryczny trafi pod strzechy? Lokomotywą zmian i postępu będzie moda na auta typu SUV? Dziś wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o ich niesłabnącej popularności. Nad Wisłą już 40 proc. nowych samochodów wyjeżdżających na drogi zalicza się do tego gatunku. A niemal 30 proc. tej populacji to SUV-y miejskie i kompaktowe. Za chłodnymi wyliczeniami analityków podążają pragnienia samych kierowców.

– Ponad połowa ankietowanych Polaków uważa, że poszerzenie oferty o elektryczne SUV-y może zwiększyć popularność e-aut na naszych drogach – podają spece polskiej firmy badawczej InsightOut Lab do spółki z ekspertami marki Volkswagen. Respondenci swój wybór argumentowali najczęściej wskazując większy komfort jazdy (35 proc.) oraz lepsze bezpieczeństwo (31 proc.). Jedynie co dziesiąty respondent nie dostrzegał żadnych zalet SUV-ów.

SUV na prąd jest fajny, ale pieniądze mówią prawdę

Jednak przy wyborze e-auta to wcale nie SUV-y okazują się dla Polaków pierwszym wyborem. Na pytanie: Jakiego rodzaju samochody elektryczne najbardziej cię przekonują i zachęcają do zakupu? 40 proc. wskazało na małe auta miejskie. SUV-y i crossovery wybrało 27 proc., a dla 23 proc. przekonujące okazują się średniej wielkości kompakty.

A co jeśli miałby już dojść do wydania pieniędzy? Padło pytanie: Wyobraź sobie, że masz podjąć decyzję o zakupie samochodu i masz do wyboru przestronne elektryczne auto kompaktowe lub większego, ale o około 20 proc. droższego elektrycznego SUV-a. Który z tych samochodów byś wybrał?

Okazuje się, że aż 66 proc. badanych Polaków postawiło na samochód kompaktowy – to o 43 proc. więcej względem pytania o preferencje co do typu nadwozia (23 proc. przekonanych było do tej klasy aut). SUV-a na prąd wybrało 34 proc. (o 7 więcej).

– Warto pamiętać, że w omawianym badaniu pod hasłem SUV kryły się samochody z różnych segmentów – od miejskich crossoverów po największe reprezentacyjne SUV-y. To ważne, bo zwolennicy małych samochodów miejskich nie musieli wybierać pomiędzy nieco większymi samochodami kompaktowymi a znacznie większymi SUV-ami. Taki wybór mógłby wyraźnie wpłynąć na wynik – podkreślają analitycy. Wniosek?

– SUV-y przekonują do siebie niewielki odsetek respondentów, którzy mając szeroki wybór zdecydowaliby się na małe auto miejskie, reprezentacyjną limuzynę lub inny typ nadwozia. Skuteczniej robią to samochody kompaktowe – wyjaśniają badacze.

Co to oznacza dla producentów samochodów? Przykładem na czasie jest Volkswagen, którego rodzina elektrycznych modeli ID ogranicza się obecnie właśnie do kompaktowego ID.3 oraz większego i droższego SUV-a ID.4. Jeśli wynik preferencji ankietowanych Polaków przełożyłby się na wyniki sprzedażowe tych aut, to na każdy sprzedany egzemplarz ID.4 przypadałyby dwa sprzedane VW ID.3. Sam Volkswagen spodziewa się większego udziału sprzedaży ID.3. Z naszych ustaleń wynika, że do dziś niemiecki producent sprzedał nad Wisłą ponad 200 sztuk ID.3.

A od niedawna można rezerwować ID.4 w wersji 1ST i ID.4 1ST Max z największym akumulatorem 77 kWh (zasięg na poziomie 520 km). – Zbieramy już pierwsze zamówienia na ten samochód, pomimo tego że… nikt jeszcze nim nie jechał – powiedział dziennik.pl Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen.