Opel Astra sedan czwartej generacji przechodzi do historii, ostatnia sztuka tego auta zjechała z taśmy w Gliwicach. Samochód był tam produkowany przez dziewięć lat. Pierwsza pilotażowa seria Astry sedan powstała w śląskiej fabryce w listopadzie 2011 roku, a seryjna produkcja ruszyła w sierpniu 2012 roku. Zakład w Gliwicach był jedynym producentem tego modelu w koncernie. Ostatni egzemplarz zamknął pulę 213 637 sztuk tego auta łącznie wyprodukowanych w Gliwicach. Samochód był najbardziej popularny w Turcji, Polsce i Egipcie – i właśnie do Egiptu trafi ostatni wyprodukowany egzemplarz w czerwonym kolorze. Fabryka kontynuuje produkcję piątej generacji Astry w wersji hatchback, jednak nie będzie już kontynuacji sagi kompaktów w Gliwicach. Szósta Astra będzie już produkowana w niemieckich zakładach Opla.

– Zespół gliwickiego Opla produkował Astrę Sedan przez prawie dekadę, wykorzystując swoje najlepsze praktyki i doświadczenie w produkcji linii modelowej Astry. W dalszym ciągu pozostajemy producentem obecnej generacji Astry w wersji hatchback, którą ostatnio wyposażyliśmy w nowoczesne silniki cechujące się niskim spalaniem. Co więcej, budujemy zupełnie nową fabrykę dużych samochodów dostawczych dla marek Peugeot, Citroen i Opel, co pozwala na myśleć o przyszłości z optymizmem – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland.

Nowa fabryka PSA

Grupa PSA na początku maja 2019 roku ogłosiła nowy plan dla gliwickiej fabryki Opla. Koncern dzięki inwestycji w Gliwicach zamierza uruchomić produkcję dużych samochodów dostawczych. Budowa nowej fabryki na potrzeby tych aut ruszyła w czerwcu zeszłego roku. Założono, że jej wzniesienie potrwa siedemnaście miesięcy. W sierpniu premier Mateusz Morawiecki stwierdził: Nowe miejsca pracy, które tutaj będą utworzone, i nowe inwestycje w wysokości ponad 1 mld zł to wielka obietnica dla tego regionu.

Łącznie pod dachem znajdzie się ponad 76 tys. m2, czyli tyle co powierzchnia ponad 10 boisk piłkarskich. Powstanie też nowy parking o powierzchni prawie 8 tys. m2, a także zostanie rozbudowana sieć instalacji podziemnych i dróg wewnętrznych.

– Trwają przygotowania do uruchomienia produkcji dużych samochodów dostawczych LCV, w nowobudowanej fabryce Groupe PSA – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Brania, kierownik ds. komunikacji zakładów produkcyjnych Groupe PSA w Polsce. – Zakład uruchomi produkcję w drugiej połowie 2021 roku – dodała.

Wiadomo, że moce produkcyjne nowej fabryki wyniosą do 100 tys. pojazdów rocznie. Koncern spodziewa się, że dzięki temu będzie mógł zrealizować zwiększoną liczbę zamówień na duże samochody dostawcze marek Peugeot, Citroen, Opel i Vauxhall.

Rządowe wsparcie

Z umowy zawartej między Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a PSA Manufacturing Poland wynika, że rządowa strona w latach 2022-2023 udzieli koncernowi motoryzacyjnemu wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 78,75 mln zł. Pomoc zostanie wypłacona w częściach – 20 mln zł w 2022 r., a pozostała kwota w 2023 r. PSA Manufacturing Poland zobowiązała się do stworzenia co najmniej 301 miejsc pracy do końca 2022 r.

Fabryki PSA w Polsce

Przypominamy, że do Grupy PSA należą dwa przejęte ponad dwa lata temu zakłady Opla zatrudniające w sumie ok. 3 tys. pracowników. Fabryka w Tychach, gdzie w styczniu 2019 r. ruszyła produkcję silników benzynowych PureTech, stosowanych w wielu modelach koncernu PSA (koszt inwestycji przekroczył 250 mln euro). Zdolności produkcyjne tyskiego zakładu sięgną docelowo 460 tys. trzycylindrowych jednostek rocznie. W fabryce samochodów Gliwicach głównym modelem jest dziś osobowy Opel Astra piątej generacji.