Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 17 na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka. Auto osobowe marki BMW potrąciło tam dwie kobiety, które brały udział w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Kierowca odjechał z miejsca wypadku.

Jak podawała policja jedna z kobiet z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Druga z nich się oddaliła.

We wtorek policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany. - Został zatrzymany około godz. 1.00. Jest to 44-latek. Mężczyzna trafił do aresztu policyjnego - powiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.