Ford rezygnuje z silników benzynowych w Mondeo. Producent w ofercie przestawia się na całkowicie hybrydowy układ spalinowo-elektryczny. Rozwiązanie zapewnia 187 KM i wykorzystuje silnik elektryczny do wspomagania pracującej w oszczędnym w cyklu Atkinsona 2‑litrowej jednostki benzynowej. Do tego jest generator umożliwiający ładowanie rekuperacyjne akumulatora litowo-jonowego o pojemności 1,4 kWh oraz w automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów.

Inżynierowie Forda podkreślają, że zastosowana przez nich technologia hamowania regeneracyjnego pozwala na odzyskiwanie do 90 proc. energii normalnie traconej podczas zwalniania i wykorzystanie jej do doładowania akumulatora. Producent deklaruje zużycia paliwa na poziomie 4,2 l/100 km w przypadku wersji czterodrzwiowej (4,4 l/100 km w kombi). Mondeo Hybrid potrafi też zmienić się w samochód elektryczny – wtedy porusza się bezszelestnie wyłącznie dzięki elektronom z akumulatora.

Powodem rezygnacji z silników benzynowych mogą być obostrzenia dotyczące norm emisji spalin oraz… rosnąca popularność hybrydowego Mondeo wśród europejskich kierowców. Po siedmiu miesiącach tego roku w całkowitej sprzedaży tego modelu układ spalinowo-elektryczny stanowi już 25 proc. Dla porównania w całym 2019 roku hybryda miała tylko jedną trzecią udziału.

Popularność Mondeo Hybrid wzrosła o ponad 50 proc. w Wielkiej Brytanii i o ponad 40 proc. we Włoszech, gdzie 75 proc. kupujących ten model wybrało wersję hybrydową (w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r.). W ofercie jest jeszcze silnik Diesla, który chętnie wybierają floty.

– Przejście na 100-procentową produkcję w pełni hybrydowych Mondeo to kolejny duży krok naprzód na drodze Forda do elektryfikacji – powiedział Roelant de Waard, wiceprezes ds. marketingu, sprzedaży i serwisu w Ford of Europe. – Dla klientów przejeżdżających mniej niż 20 tys. km rocznie nasz Mondeo Hybrid to mądry wybór lepszy nawet niż diesel – ocenił.

Mondeo Hybrid jest produkowany w Walencji. Ta hiszpańska fabryka Forda od początku 2021 roku zajmie się też wytwarzaniem pełni hybrydowych modeli S-Max i Galaxy.

Ford zapowiada, że do końca 2021 roku wprowadzi do Europy 17 nowych zelektryfikowanych modeli. A przed końcem 2022 roku tego rodzaju samochody będą stanowić ponad 50 proc. całej sprzedaży firmy w Europie – przewyższając łączną sprzedaż konwencjonalnych modeli benzynowych i wysokoprężnych.