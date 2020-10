Hummer jako "samochód dla ludu" był cywilną wersją wojskowego Humvee. Kiedy marka wpadła w ręce Genaral Motors na rynek trafili mniejsi od modelu H1 bracia, czyli H2 i H3. Szału nie było, sprzedaż nie rozbiła banku. Wreszcie przyszedł kryzys i księgowi GM w 2010 roku podcięli gardło marce Hummer.

Teraz Hummer powstaje jak feniks z popiołów. Należąca do koncernu z Detroit marka GMC ujawniła Hummera naszych czasów – futurystyczny pikap będzie dostępny wyłącznie jako samochód elektryczny z napędem na cztery koła e4WD.

Mocy 1014 KM dostarczą trzy silniki, które będą czerpać prąd z 24-modułowej baterii. Ładowanie prądem stałym z mocą do 350 kW umożliwi 800-woltowa instalacja. Według inżynierów 10-minutowe podpięcie do stacji powinno dostarczyć energii na przejechanie ok. 160 km. A maksymalny zasięg, jaki zapewni Hummer EV to 560 km. Amerykański stwór będzie też szybki – sprint od 0 do 60 mil/h powinien zająć 3 sekundy.

GMC Hummer EV będzie też prawdziwym wszędołazem. Rozwiązanie pod nazwą CrabWalk pozwoli kierować tylnymi i przednimi kołami pod tym samym kątem – przy niskich prędkościach system ułatwi manewry czy trawersowanie. Do tego jest adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, które pozwala dźwignąć brzuch Hammera o prawie 15 cm. Stalowe płyty chronią podwozie, w tym akumulator. Specjalnie zabezpieczone kamery z przodu i z tyłu podwozia (z funkcją mycia) ułatwiają omijanie przeszkód (łącznie zestaw UltraVision4 zapewnia 18 widoków).

Hummer sam wyprzedza

Hummer potrafi też jeździć samopas – system Super Cruise przejmie kontrolę nad autem i pokieruje nim zamiast człowieka (tam gdzie jest to dozwolone prawnie). Rozwiązanie zyskało nową funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, dzięki której system może określić, kiedy zmiana pasa jest optymalna – zainicjuje i przeprowadzi manewr (wideo).

Amerykanie sprzedaż rozpoczną od bogatej wersji Hummer EV Edition 1. Taki model seryjnie dostanie m.in. adaptacyjne zawieszenie, system wyboru trybów jazdy, demontowane panele dachowe, elektrycznie sterowaną tylną szybę i pokrywę skrzyni ładunkowej. W kabinie przewidziano cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala, a obok na środku wystaje 13,4-calowy ekran dotykowy do obsługi multimediów. System audio BOSE to 14 głośników.

Ile kosztuje nowy Hummer?

Cena? Hummer EV Edition 1 kosztuje w USA od 112,6 tys. dolarów, a na rynek wjedzie jesienią 2021 r. Co ciekawe, ze strony producenta wynika, że wszystkie sztuki są już zarezerwowane.

Najtańszy model Hummer EV2 (2 silniki, moc 625 KM, zasięg ok. 400 km) kosztuje od ok. 80 tys. dolarów (na rynku wiosną 2024 r.).

Hummer EV2X to identyczna moc, ale większy akumulator, który pozwoli przejechać ponad 480 km - cena od 90 tys. dolarów (wiosna 2023 r.).

Hummer EV3X - ten model skrywa trzy silniki o łącznej mocy 800 KM i powinien zapewnić 480 km zasięgu. Auto wyceniono na 100 tys. dolarów. Sprzedaż jesienią 2022 roku.

General Motors rozpoczął już warte 2,2 mld dolarów prace w Detroit-Hamtrack z zamiarem przekształcenia zakładu w "Factory Zero" - pierwszą w pełni dedykowaną nowym technologiom fabrykę GM. Od 2021 r. mają w niej powstawać elektryczne półciężarówki, w tym właśnie nowy GMC Hummer EV i inne pojazdy na baterie, jak m.in. zrobotyzowane taksówki Cruise Origin.