Firma konsultingowa Interbrand opublikowała nowy roczny raport pod tytułem "Best Global Brands 2020", czyli zestawienie 100 najbardziej wartościowych firm. Na szczycie ogólnego zestawienia znalazło się Apple – wartość tej marki w 2020 roku wyniosła 323 mld dolarów (wobec 234,24 mld w 2019). Amazon, największy na świecie sklep internetowy, z kwotą 200,7 mld dol. wspiął się na 2. lokatę z 3. w 2019 r. (125,26 mld dolarów; wzrost o 60 proc., to rekord zestawienia). Microsoft zamyka podium – wartość giganta oceniono na 166 mld dolarów. Goolge, które w 2019 roku było na drugim miejscu, teraz jest czwarte w szeregu – wartość oceniono na 165,4 mld dolarów.

Toyota najwyżej

Najwyżej sklasyfikowaną i jednocześnie najmocniejszą marką motoryzacyjną jest Toyota. To już 17. raz, kiedy korona w tej kategorii trafia do japońskiej firmy. Według oceny analityków Interbrand jej wartość wynosi obecnie 51,6 mld dolarów. W zestawieniu wszystkich globalnych marek Toyota obecnie zajmuje 7. miejsce.

Analitycy wskazali, że Toyota opiera swoją pozycję na bogatej i zróżnicowanej gamie samochodów oferowanych na całym świecie. Zdaniem ekspertów Interbrand japońska marka koncentruje się rozwoju niskoemisyjnej motoryzacji, przyczyniając się do dekarbonizacji transportu i gospodarki.

W pierwszej połowie 2020 roku koncern sprzedał 4,02 mln aut, co odpowiada 12,4 proc. rynku. Toyota jest najbardziej znana jako największy producent zelektryfikowanych samochodów i lider technologii napędów hybrydowych i wodorowych. Do dziś marka sprzedała ponad 15 mln hybryd, co jej zdaniem pozwoliło uniknąć emisji 120 mln ton CO 2 .

Toyota jako najbardziej wartościowa marka w branży motoryzacyjnej wyprzedziła Mercedesa i BMW. Niemieckich producentów aut premium wyceniono odpowiednio na 49,3 mld dolarów (-3 proc.) i 39,7 mld zielonych (-4 proc.). W chwili debiutu w rankingu Interbrand w 2000 roku japońska firma była wyceniona na 18,823 mld dolarów, Mercedes na 21,104 mld, a BMW było warte 12,968 mld dol.

Hyundai na plusie mimo pandemii

Eksperci Interbrand zwracają uwagę, że wśród firm motoryzacyjnych stale rośnie wartość marki Hyundai. Globalna wartość koreańskiego producenta to dziś 14,3 mld dolarów, czyli o 1 proc. lepiej niż w 2019 r. Ten wynik przyniósł 5. miejsce, czyli oczko wyżej niż rok wcześniej i to mimo recesji spowodowanej pandemią COVID-19. W rankingu ogólnym firma z Seulu zajmuje 36. lokatę.

Za Hyundaiem podąża Tesla, której wartość oszacowano na 12,8 mld dolarów. Amerykańska firma specjalizująca się w produkcji samochodów elektrycznych wróciła do rankingu Interbrand. W globalnym zestawieniu zajmuje 40. lokatę.

Firma konsultingowa Interbrand od ponad 20 lat co roku przeprowadza ocenę, a następnie publikuje ranking największych światowych marek. Wartość marki na potrzeby rankingu obliczana jest na podstawie kompleksowej oceny zeznań podatkowych oraz działań marketingowych, które wykorzystywane są do oszacowania jej przyszłych przychodów.

Najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne według Best Global Brands 2020 firmy Interbrand: