Kia uruchomiła w Polsce program Eko Drivers. Mogą z niego korzystać zarówno osoby prywatne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunki? Instalacja fotowoltaiczna na dachu lub przynajmniej rachunek, który potwierdza opłatę za korzystanie z prądu wytworzonego przez taką instalację. Jeśli to się zgadza, wtedy można iść do salonu koreańskiej marki i rozejrzeć się za nową hybrydą plug-in czy samochodem elektrycznym. Do wyboru jest doładowywana z gniazdka Kia Ceed kombi, XCeed i Niro oraz w 100 proc. akumulatorowe e-Soul i e-Niro.

Reklama

Rabat w zależności od modelu może wynosić od 9,2 tys. zł do 14 tys. zł (od 7 do 9 proc.). Do tego Kia oferuje kredyt 50/50 z RRSO 0 proc. oraz leasing 100,01 proc.

Kia Ceed kombi i XCeed jako hybrydy typu plug-in to zdaniem producenta alternatywa dla aut napędzanych silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym, ale również dla klasycznych hybryd. Koreańczycy w duecie elektryczno-spalinowym ładowanym z gniazdka zestawili benzynową jednostkę 1.6, silnik elektryczny 44,5 kW, 6-biegową przekładnię dwusprzęgłową oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 8,9 kWh. Taka konfiguracja daje kierowcy 141 KM mocy i 265 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie Ceeda kombi od 0 do 100 km/h powinno trwać 10,8 sekundy, a XCeeda nie dłużej niż 11 sekund.

Maksymalna moc ładowania wynosi 3,3 kW, co oznacza, że nie wolno korzystać z tzw. szybkich ładowarek. Uzupełnienie energii w warunkach domowych trwa około 5 godzin, a na stacji ładowania o mocy 3,3 kW skraca się do mniej niż 3 godzin. Kia twierdzi, że Ceed kombi z pełnym akumulatorem zapewnia zasięg do 57 km, a XCeed do 59 km. Zdaniem inżynierów, takie parametry mają w zupełności wystarczyć by na co dzień korzystać z tych aut, jakby były wyłącznie elektryczne.

– Koszt przejechania takiego dystansu wynosi wówczas jedynie około 5 zł. Jeśli samochód jest zasilany energią ze źródeł odnawialnych, która pochodzi z własnej instalacji fotowoltaicznej, nie tylko koszt ładowania akumulatora jest zerowy. Zerowe jest również obciążenie środowiska naturalnego, gdy Ceed kombi i XCeed są wykorzystywane jako samochody bezemisyjne – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska.

Kia e-Soul i e-Niro to samochody elektryczne dostępne z dwoma akumulatorami o różnej pojemności. Mniejszy 39,2 kWh powinien gwarantować zasięg do 277 km. e-Soul z silnikiem 136 KM od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,9 s. Mocniejsza odmiana 204 KM w sprincie do 100 km/h jest o 2 s szybsza. Pokładowa ładowarka 11 kW (seryjna w e-Soulu z większym akumulatorem, opcja przy mniejszej baterii) umożliwia uzupełnienie akumulatora przy pomocy szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy 100 kW. Wówczas ładowanie od 20 proc. do 80 proc. trwa 42 minuty.

Kia e-Niro z topowym akumulatorem 64 kWh jest napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM (395 Nm). Auto powinno przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy. Koreański producent podpiera się europejską homologacją według normy WLTP i twierdzi, że zasięg e-Niro wynosi w cyklu mieszanym 485 km (64 kWh). Według tej samej normy w cyklu miejskim przejedzie do 615 km, czyli więcej niż wiele samochodów z silnikiem benzynowym pod maską. Po podłączeniu e-Niro do szybkiej ładowarki o mocy 100 kW potrzeba ok. 54 minut, aby akumulator naładować w 80 proc.