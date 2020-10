Zgodnie z komunikatem wystosowanym przez Teslę za pośrednictwem chińskiego komunikatora WeChata (Tencent), dostawy z Chin mają być realizowane już od tego miesiąca. Pojazdy amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych trafią do 10 krajów Europy, w tym do: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i Portugalii. Częściowo potwierdza to wrześniowe nieoficjalne doniesienia, według których koncern Elona Muska planował wykorzystać fabrykę w Szanghaju do zaopatrywania w samochody rynków w Europie, Azji i w krajach położonych na Pacyfiku.

W ocenie serwisu Automotive News samochody powstające w szanghajskiej Gigafactory - pierwszej fabryce Tesli poza Stanami Zjednoczonymi - mają pomóc koncernowi w sprostaniu popytowi na europejskich rynkach do czasu uruchomienia nowego zakładu w Gruenheide pod Berlinem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami produkcja w nim ma się rozpocząć latem 2021 r.

Od stycznia do sierpnia 2020 r. włącznie Tesla sprzedała 45531 samochodów w Europie, czyli o 19 proc. mniej niż rok wcześniej w okresie analogicznym - wynika z danych firmy analitycznej JATO Dynamics.

Według informacji Tesli moce produkcyjne fabryki w Szanghaju mają docelowo sięgać 200 tys. pojazdów rocznie (150 tys. w roku bieżącym). Tylko we wrześniu spółka sprzedała w Chinach 11 tys. pojazdów produkcji krajowej.

Mimo napięć na linii Pekin-Waszyngton, firma Elona Muska sygnalizowała zamiar dalszego rozwoju swoich zakładów oraz kanałów sprzedażowych i ładowarek samochodowych w ChRL. Chodzi m.in. o rozpoczęcie w Szanghaju produkcji elektrycznych SUV Tesla Model Y.