Pierwszy raz od początku roku – we wrześniu – miesięczne rejestracje były wyższe w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. – W urzędach komunikacji zgłoszono ponad 43,2 tys. nowych samochodów, to o niemal 9,5 proc. więcej niż w dziewiątym miesiącu 2019 roku. A od stycznia do końca września 2020 r. przybyło niemal 335,5 tys. aut – wylicza instytut Samar.

W każdej z tych puli najpopularniejsza okazała się Toyota. Japońska firma zajęła pierwsze miejsce na polskim rynku, notując 6055 rejestracji w ciągu miesiąca (+38 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 r.) i przeszło 42 tys. licząc od stycznia do września. Na Japończyków z zazdrością patrzy Skoda, której wynik roczny ponad 40 tys. aut dał 2. miejsce. Podium zamyka Volkswagen (24,6 tys. samochodów). Dalej jest Kia i Renault, które na koncie mają odpowiednio ponad 17,4 tys. i 14,6 tys. rejestracji.

Wśród modeli licząc od stycznia do września 2020 roku najczęściej kupowana była Skoda Octavia (ponad 13 tys. egz.). Jednak najwięcej, bo aż cztery modele w Top10 najpopularniejszych aut w Polsce należy do Toyoty, z Corollą na czele. A SUV RAV4 zanotował największy wzrost popytu (prawie 28 proc.). Z kolei Toyota C-HR, RAV4, Yaris i Aygo są w tym roku liderami w swoich segmentach.

Top 10 najczęściej rejestrowanych samochodów w Polsce

Marka i model Liczba rejestracji Skoda Octavia 13 022 szt. Toyota Corolla 12 600 Toyota Yaris 10 509 Skoda Fabia 9265 Dacia Duster 8204 Toyota RAV4 6099 Renault Clio 6044 Toyota C-HR 6044 Volkswagen Golf 5012 Fiat Tipo 4906

Nowy faworyt. Dacia Duster traci

Wśród kierowców indywidualnych najpopularniejsza jest Toyota Yaris (5729 szt.). Najnowsza generacja tego modelu niedawno debiutowała na naszych drogach, a już przyczyniła się do niemal 20 proc. wzrostu popularności i została nowym faworytem Polaków. W niełaskę popadła za to Dacia Duster – SUV rumuńskiej marki znalazł się na 2. miejscu (3762 szt.) i stracił ponad 50 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Podium zamyka Toyota Corolla – 3176 szt.

Top 10 samochodów rejestrowanych prywatnie:

Marka i model Liczba rejestracji Toyota Yaris 5729 egz. Dacia Duster 3762 Toyota Corolla 3176 Skoda Fabia 2480 Skoda Octavia 2357 Fiat Tipo 2355 Toyota RAV4 2290 Hyundai Tucson 2160 Skoda Kamiq 1972 Toyota C-HR 1910

Prawie co druga Toyota jest hybrydą

Jak podaje Samar w Polsce zarejestrowano przeszło 120 tys. samochodów hybrydowych (nowych i używanych w latach 2010-2020).

– Zainteresowanie hybrydami rośnie i to głównie za sprawą jednego koncernu – Toyoty. Do obu marek japońskiej firmy – Toyoty i Lexusa – należy aż 91,4 proc. udziału w tej grupie aut. Można więc śmiało powiedzieć, że to segment Toyoty – oceniają analitycy.

W rankingu marek, poza niekwestionowanym liderem – Toyotą i wspomnianym już Lexusem, warto wskazać jeszcze trzy firmy z czołowej piątki: Kię (2490 szt.), Hondę (2298 szt.) i Peugeota (1946 szt.).

A w zestawieniu modeli nie ma niespodzianki. Pierwszych 5. miejsc zajmują reprezentanci Toyoty, w kolejności: Auris (20 476 szt.), CH-R (18 416 szt.), RAV4 (16 663 szt.), Corolla (15 776 szt.) i Yaris (14 673 szt.). Pierwszym modelem spoza grupy Toyoty jest sklasyfikowana dopiero na 11. pozycji Kia Niro (2390 szt.).

Z kolei po dziewięciu miesiącach tego roku w przypadku Toyoty samochody hybrydowe stanowią już niemal 45 proc. całkowitej sprzedaży w Polsce. To znaczy, że niemal co drugi kupiony w nad Wisłą model japońskiej firmy skrywa pod maską układ spalinowo-elektryczny. A jeszcze w 2019 roku było to 38 proc. W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku na drogi wyjechało rekordowe 18 877 hybryd tej marki.

Królową rynku modeli hybrydowych w Polsce jest w tym roku Corolla Hybrid – 7633 rejestracji. Drugie miejsce zajmuje C-HR Hybrid z wynikiem 4450 aut, zaś trzecie RAV4 Hybrid (3877 szt.).