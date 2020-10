Koncern Daimler AG i należąca do niego marka Mercedes-Benz zainwestowały w ostatnich 4 latach w Jaworze ponad 3 mld zł. Na 50 ha powstała nowoczesna fabryka czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych oraz baterii elektrycznych.

– Produkcja opiera się tu na zasadach Przemysłu 4.0. Jest zautomatyzowana (ok. 100 robotów i 220 pojazdów autonomicznych) i zdygitalizowana (cyfrowe bliźniaki; AR i VR). To także pierwsza całkowicie bezemisyjna fabryka koncernu Daimler – zakład jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną z pobliskiej farmy wiatrowej Taczalin. Ciepło jest produkowane z biomasy – wylicza firma.

Od listopada 2019 r. do dziś w Jaworze wyprodukowano już prawie 60 tys. silników Diesla o mocy 160 KM i 190 KM. Z taśm produkcyjnych zjeżdżają jednostki do kompaktowych mercedesów klasy A, CLA, GLA, B oraz modeli klasy C, GLC, E i S. Docelowo fabryka będzie produkować 500 tys. silników rocznie.

– Cieszymy się, że jaworska produkcja zwiększa bilans polskiego eksportu. Wszystkie silniki „Made in Poland” trafiają do naszych fabryk na świecie. Wkrótce to samo będziemy mogli powiedzieć o bateriach elektrycznych – powiedział Andreas Schenkel, szef Mercedes-Benz Manufacturing Poland, spółki zarządzającej zakładem. – Produkcja baterii do pojazdów plug-in hybrid rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu wraz z uruchomieniem pierwszej z trzech linii produkcyjnych. Kolejne dwie ruszą w pierwszym kwartale przyszłego roku. Docelowo jaworska fabryka będzie produkować ponad 100 tys. baterii do napędów typu plug-in hybrid i do pojazdów w pełni elektrycznych – dodał.

Kobiety rządzą w Mercedesie

Mercedes mimo pandemii i trudnej sytuacji gospodarczej prowadzi rekrutację. Firma zatrudnienia tysięcznego pracownika - kobietę.

– Nie ma innowacyjności bez różnorodności wieku, płci, pochodzenia czy wykształcenia. Innowacje powstają w zróżnicowanym kulturowo i społecznie środowisku. Polska jest krajem dość homogenicznym, ale dbamy o tę różnorodność np. aktywnie zachęcając do pracy kobiety. One doskonale sobie radzą w fabryce high-tech i stanowią już 40 proc. całej załogi. To dowód na to, że udało nam się zmienić stereotypowe myślenie o tym, że przemysł i nowe technologie to obszary zarezerwowane dla mężczyzn – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka z Mercedesa.

Mercedes od 2018 r. prowadzi projekt "Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię". Adresatkami są uczennice liceów i techników powiatu jaworskiego, a jego celem – przekonanie młodych kobiet, że nowe technologie można oswoić i się nimi z powodzeniem posługiwać.

Docelowo obie fabryki planują zatrudnienie 1300 osób.