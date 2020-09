Samochód elektryczny będzie można naładować szybciej niż trwa tankowanie auta spalinowego? Inżynierom ze Skeleton Technologies we współpracy z naukowcami z Instytutu Technologii w Karlsruhe udało się opracować ogniowo, które ma zlikwidować wszelkie demony rynku elektromobilności. Specjaliści wskazują, że rozwiązanie radykalnie przyspieszy ładowanie akumulatorów trakcyjnych oraz zauważalnie wydłuży ich żywotność.

– SuperBattery to przełom w branży motoryzacyjnej. Stosowane wraz z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnią wysoką gęstość energii i mocy, długą żywotność i 15-sekundowy czas ładowania – powiedział Taavi Madiberk, prezes zarządu Skeleton Technologies. Według testów SuperBattery ma gwarantować żywotność rzędu setek tysięcy cykli ładowania.

Za tak wysoką wydajność odpowiada materiał Curved Graphene stworzony i opatentowany przez Skeleton Technologies. Inżynierowie wykorzystali w roli nadprzewodnika warstwę grafenową.

Prace nad usprawnieniem systemów ładowania pojazdów elektrycznych prowadzą także eksperci z E.ON we współpracy z Volkswagen Group Components. Firmy opracowały nowy model stacji szybkiego ładowania, która zdolna jest ładować do dwóch samochodów jednocześnie z mocą dochodzącą do 150 kW. W tym przypadku przełomowa jest nie prędkość ładowania, ale system przechowywania energii. Wewnątrz stacji zamontowano akumulatory ładowane z tradycyjnego gniazdka. Taka konstrukcja eliminuje potrzebę tworzenia skomplikowanych instalacji przyłączeniowych, dzięki czemu stacje można zlokalizować niemal w dowolnym miejscu.

Do upowszechnienia samochodów elektrycznych potrzebne będzie jednak zauważalne przyspieszenie procesu ładowania baterii i w tym pomóc mogą baterie nowej generacji pokroju SuperBattery. Muszą jednak szybko trafić na rynek.

– Skeleton Technologies idealnie pasuje do naszego celu. Są zarówno elastyczni, jak i wystarczająco duzi, aby opracować nowy proces, stworzyć produkt na podstawie naszej wiedzy i wprowadzić go na rynek – wskazuje Maximilian Fichtner, kierownik jednostki badawczej w Karlsruhe Institute of Technology i dyrektor w Helmholtz-Institute Ulm.

Projekt zyskał duże uznanie w sektorze elektromobilności. Przedstawicielom Skeleton Technologies udało się podpisać list intencyjny na kwotę 1 mld euro z czołowymi firmami motoryzacyjnymi, które są zainteresowane wdrożeniem tej technologii do powszechnego użytku w samochodach elektrycznych nowej generacji.